Litsch: Spahn ist auf dem ordnungspolitischen Holzweg

Berlin (ots) - Die AOK-Gemeinschaft bekräftigt in ihrer heutevorgelegten Stellungnahme zum Referentenentwurf des sogenannten"Faire-Kassenwahl-Gesetzes" (GKV-FKG) ihre Kritik an den Plänen desBundesgesundheitsministers: "Herr Spahn ist auf demordnungspolitischen Holzweg", sagt Martin Litsch,Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, aus Anlass derVorstellung des Papiers. Das Vorhaben, die regionalen Krankenkassenzu einer bundesweiten Öffnung zu zwingen, mache die Kassenwahl nichtfairer, sondern führe zu einem falschen Kassenwettbewerb: "Gute undpassgenaue Versorgungsverträge entstehen vor allem dort, woOrtskenntnis, hoher Marktanteil und regionales Engagement vorhandensind. Nur dann stehen sowohl genügend personelle Ressourcen als auchfinanzielle Mittel zur Verfügung, um innovative Versorgungsformen insLeben zu rufen und voranzubringen", so Litsch. Eine Öffnung derregionalen Kassen für Versicherte aus anderen Regionen werde dahernicht zu einer besseren Versorgung führen, sondern zu einemeinseitigen Fokus auf den Preiswettbewerb. Daher sei das Gesetz eineMogelpackung.Zentralisierung und Vereinheitlichung statt VersorgungswettbewerbDer Wettbewerb um den günstigsten Beitragssatz, der mit demGKV-FKG gefördert wird, interessiere "vor allem junge und gesundeVersicherte", so Litsch. Für Versichertengruppen wie chronischKranke, die auf qualitativ hochwertige Versorgungsangebote derKrankenkasse vor Ort angewiesen sind, habe das Ganze dagegen keinenMehrwert. Aufgrund der spezifischen Strukturen der Leistungserbringerin den einzelnen Regionen könne nicht jeder erfolgreiche Vertrageinfach von einer Region in die andere übertragen werden. So habe zumBeispiel das Hausarztmodell der AOK Baden-Württemberg für einenVersicherten, der ihm in Hamburg beitritt, keinen Sinn. "Dasordnungspolitische Ziel der Öffnung bleibt völlig unklar", kritisiertLitsch. Statt die Gestaltungsspielräume der Kassen vor Ort zuerweitern, setze das Gesetz auf Zentralisierung und Vereinheitlichungvon Versorgungsstrukturen. Aktuell können die elf AOKs zahlreicheinnovative und regionalspezifische Versorgungsverträge und über 1.200Geschäftsstellen vorweisen, während sich viele bundesweitkonkurrierende Kassen aus der Versorgungssteuerung und aus der Flächezurückgezogen hätten.Juristen sehen Zustimmungsplicht der LänderDer AOK-Vorstand weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieorganisationsrechtlichen Änderungen des Gesetzes aus Sicht derRechtsexperten der AOK die Zustimmung der Bundesländer benötigen:"Sowohl das Grundgesetz als auch die sozialrechtlichen Regelungensehen grundsätzlich eine Trennung der Kassenstrukturen und derAufsichten auf Bundes- und Landesebene vor", so Litsch. Dieunmittelbare gesetzliche Einführung einer einheitlichenRechtsaufsicht erfordere daher eine Änderung des Grundgesetzes. Dervom GKV-FKG stattdessen eingeschlagene Weg einer mittelbarenKompetenzverlagerung durch eine Entregionalisierung mache allerdingsverwaltungsrechtliche Folge-Regelungen mit Wirkung für die Ländererforderlich: "Die bestehenden Verwaltungsstrukturen auf Landesebenesind mit der Neuregelung der Kassenorganisation nicht mehrvereinbar." Die notwendige Neuregelung zur künftigen Verfasstheit undAufgabenwahrnehmung der Kranken- und Pflegekassen im vertraglichenVersorgungsgeschehen auf Landesebene fehle im Gesetzesentwurfschlichtweg.RSA-Teil: Für jeden etwas dabeiDie im Referentenentwurf enthaltenen Pläne zur Weiterentwicklungdes morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA)zwischen den Krankenkassen sieht die AOK differenziert: Dievorgesehene Einführung eines Krankheits-Vollmodells sowie vonAltersinteraktionstermen seien stringent, sagt der stellvertretendeVorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Jens Martin Hoyer:"Alle Experten sind sich einig, diese Maßnahmen zu einer deutlichenVerbesserung der Zielgenauigkeit bei kranken und gesundenVersicherten führen." Die vorgeschlagene Nicht-Berücksichtigung derErwerbsminderungsrentner widerspreche dagegen den Empfehlungen derExperten aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beimBundesversicherungsamt. "Das ist ordnungspolitisch fatal und setzteine besonders schutzbedürftige Versichertengruppe massiven Anreizenzur Risikoselektion aus", so Hoyer. Die Einführung einer sogenanntenRegionalkomponente erweise sich bei näherem Hinsehen als "getarnterMetropolenzuschlag". Eine solche Maßnahme leite finanzielle Mittelaus strukturschwachen, oft ländlichen Regionen in überversorgtestädtische Gebiete.Der ebenfalls vorgesehene Risikopool für kostenintensiveKrankheiten ist aus Sicht der AOK nicht zielführend. "Das Vollmodellsoll dafür sorgen, dass künftig alle ausgabenintensiven Krankheitenmit Zuschlägen bedacht werden. Bevor man also einen zusätzlichenRisikopool schafft, sollte erst einmal die Wirkung des Vollmodellsbeobachtet und dann in der Logik des RSA nach Ansätzen zum Abbau dergegebenenfalls verbleibenden Unterdeckungen gesucht werden. EinIst-Kosten-Ausgleich setzt dagegen falsche Anreize, zumal einRisikopool mit hohem Verwaltungs- und Prüfaufwand verbunden wäre."Zielgenaue Versorgungsverträge gefährdetDie AOK begrüßt außerdem Maßnahmen zur Stärkung derManipulationsresistenz in den Datengrundlagen für den RSA. Diesemüssten allerdings kalkulierbar sein und Rechtsicherheit schaffen.Zudem dürften sie nicht zielgenaue Versorgungsverträge inklusive derVergütung medizinischer Leistungen konterkarieren. "Wir unterstützendas bereits bestehende Verbot der Vergütung von Diagnosekodierungenund die Einführung von ambulanten Kodierrichtlinien", so Hoyer. AusSicht der AOK-Gemeinschaft besteht aber die Gefahr, dass das Gesetzübers Ziel hinausschießt: So soll die Vergütung von Leistungen, dieaus medizinischen Gründen ganz gezielt besonderen Patientengruppenmit bestimmten Krankheiten angeboten werden, nur noch unter Rekursauf einen "allgemein Krankheitsbegriff" erlaubt sein. "Das wäre einK.-o.-Kriterium für viele Versorgungsverträge für spezifischePatientengruppen", kritisiert Jens Martin Hoyer.Die gesamte Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes zur Fachanhörungim Bundesgesundheitsministerium am 6. Mai steht im Internetauftrittdes Verbandes zum Download bereit:https://www.aok-bv.de/positionen/stellungnahmen/Scharfe Kritik der SelbstverwaltungBereits am Freitag (12. April) hatte der Aufsichtsrat desAOK-Bundesverbandes eine Resolution zum Referentenentwurf für dasGKV-FKG verabschiedet. Darin betont das Gremium den Stellenwert dersozialen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, lehnt die vonBundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante bundesweite Öffnung derAOKs strikt ab und kritisiert scharf "die Politik eines zunehmendministeriell gelenkten Gesundheitswesens". Die Resolution stehtebenfalls zum Download bereit:https://www.aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2019/index_22007.htmlPressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell