Litigation Capital Management: Man muss es einfach mal gesagt haben

An der Börse London notiert die Aktie Litigation Capital Management am 25.06.2020, 04:17 Uhr, mit dem Kurs von 55.1 GBP. Die Aktie der Litigation Capital Management wird dem Segment "Spezialisierte Finanzen" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Litigation Capital Management entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Litigation Capital Management investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,89 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,27 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Litigation Capital Management-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (100 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 81,49 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 55,1 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Litigation Capital Management eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Litigation Capital Management mit einer Rendite von -47,84 Prozent mehr als 186 Prozent darunter. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 177,99 Prozent. Auch hier liegt Litigation Capital Management mit 225,83 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.