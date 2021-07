Lithium South Development beruft Yi Hua Dai in sein Board of Directors

Quelle: IRW Press

6. Juli 2021 / Vancouver, BC / Lithium South Development Corporation (das „Unternehmen“) (TSX-V: LIS) (OTCQB: LISMF) (Frankfurt OGPQ) freut sich, die Aufnahme von Yi Hua Dai, Ph.D., in sein Board of Directors bekannt zu geben. Herr Dai ist Gründer und Chairman von Chemphys Chengdu, ein seit 1998 operativer Produzent von hochreinem Lithium und Lithium in Batteriequalität.

