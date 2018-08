Lithium Corporation Aktie: Das ist ein kleines Signal…

Die Aktie von Lithium ist in den vergangenen Sitzungen langsamer, aber doch stetig gesunken. Die Werte sind nun am Dienstag erneut gefallen und mussten einen Rücksetzer in Höhe von 2 % hinnehmen. Dies wiederum kann dafür sorgen, dass es in den kommenden Sitzungen noch weiter nach unten geht. Charttechniker verweisen auf den Umstand, dass die Aktie stets gefallen ist, nachdem es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.