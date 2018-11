Lithium: Australien kann das Rennen machen!

Nach Angaben der Australian Financial Review würden die internationalen Großbanken gerne mehr in den schnell expandierenden australischen Lithium Sektor investieren, doch die Geldhäuser werden bisher von der Abwesenheit eines gut definierten Preisindizies für das Leichtmetall abgehalten.

Minen sprießen in Australien aus dem Boden

Gab es in Australien bis vor zwei Jahren lediglich eine Mine, in der Lithium gefördert wurde, so sind es mittlerweile

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.