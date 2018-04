Lithium Aktien: Aktuell heiß begehrt – Latin Resources, European Lithium und Millennial Lithium

Liebe Leser,

der Rohstoff Lithium konnte seinen zarten Aufwärtstrend am Dienstag fortsetzen. Der Kurs lag 1,51 Punkte oder 1,20 % höher als am Vortag. Auf Wochenbasis summiert sich das Plus nun auf 2,14 %, auf Monatsbasis rangiert der Rohstoffpreis aber noch mit -7 % im roten Bereich. Viele Branchen-Aktien konnten am gestrigen Handelstag den Trend an den Rohstoffmärkten ebenfalls zu ihren Gunsten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Mark de Groot.