Lithium-Aktien 2021: Jetzt kommt der Nachfrage-Boom!

Lithium-Aktien sind trotz des Corona-Rücksetzers in den letzten Jahren klar im Aufwind. Die Ursachen sind klar: Tesla hat den Automobil-Sektor gehörig aufgemischt und es gibt in Sachen E-Mobilität diverse Wettbewerber in China und Europa. Selbst die traditionellen Autobauer haben die Zeichen der Zeit erkannt und rüsten ihre Flotten derzeit massiv auf alternative Antriebe um.

Ob sich letztendlich der Elektromotor oder der Wasserstoff-Antrieb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung