Lithium Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Lithium, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversified Metals & Mining", notiert aktuell (Stand 07:34 Uhr) mit 0.327 USD stark im Minus (-1.07 Prozent).

Unser Analystenteam hat Lithium auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Lithium konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Lithium auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Lithium auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Lithium sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Lithium derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,41 USD, womit der Kurs der Aktie (0.327 USD) um -20,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,33 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,91 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".