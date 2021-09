Lithia Motors Aktie: Unternehmen kauft Curry Honda in Georgia!

Lithia Motors Inc. (NYSE:LAD) hat Curry Honda mit Sitz in Chamblee, Georgia, für eine nicht genannte Summe übernommen. Dies ist das erste Autohaus von Lithia & Driveway in Georgia.

Das Unternehmen hat außerdem Orange Coast Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat in Costa Mesa erworben. Jon Gray wird das Autohaus weiterhin leiten.

Lithia erwartet, dass die neu erworbenen Standorte einen Jahresumsatz von 320 Millionen



zur Originalmeldung