Lithia Motors Aktie: Macht jetzt Konkurrenz!

In der CNBC-Sendung “Mad Money” interviewte Jim Cramer am Mittwochabend Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD) CEO Bryan Deboer über die Wettbewerbsstrategie des Unternehmens gegenüber Carvana Co. (NYSE:CVNA).

Deboer sagt, das Unternehmen plane, mit Carvana zu konkurrieren, indem es zunächst seine Driveway.com-Strategie, eine E-Commerce-Lösung, einführt. Drivway.com ermöglicht es Kunden, Fahrzeuge online zu kaufen oder zu verkaufen und Dienstleistungen zu Hause zu planen.

Zurzeit sind 20.000 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung