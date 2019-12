Literatur gehört in den Unterricht / Neue Leseprojekte für den Sprachunterricht fördern die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das Thema Lesekompetenz erfordert immer mehr Aufmerksamkeitund verlangt nach einer langfristigen Lösung. Wie soll man diese Problematik beizunehmend heterogenen Klassen, unzureichender Unterrichtsversorgung, deraufwändigen Umsetzung des Digitalpakts und allem, was die deutscheSchullandschaft noch in Atem hält, nachhaltig in den Griff bekommen?Aktuell lenkt die jüngste PISA-Studie, deren Ergebnisse bestätigen, dass dieLesekompetenz der Schülerinnen und Schüler hierzulande tendenziell schwindet,wieder die Aufmerksamkeit auf das Essenzielle: Kernkompetenzen wie Lesen undSchreiben rücken wieder in den Fokus, denn darauf baut der weitere Bildungswegeines jeden Kindes auf. Laut der PISA-Studie kann hingegen in Deutschland jederfünfte Fünfzehnjährige nicht einmal auf Grundschulniveau lesen. Leseförderungsollte folglich ein dominierendes Thema der Bildungslandschaft sein und die Ideeeines "nationalen Lese-Paktes" nicht nur eine Forderung bleiben. Der gezielteEinsatz von Literatur im Unterricht ist eine reale Chance, die Lesekompetenz vonKindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern und so langfristig sogarfunktionale Analphabeten zu mindern. Ein klarer Ansatz dafür ist die aktiveUnterstützung von Schulen und Lehrkräften, um das literarische Lesen imUnterricht zu wahren, denn oftmals ist genau dies die Herausforderung -begründet durch heterogene Klassen und den unterschiedlichen Leseverhalten derSchülerinnen und Schüler.Um allen Kindern und Jugendlichen einen optimalen Zugang zu Literatur zuermöglichen, bedarf es binnendifferenzierter Angebote und Lesestoff, der aufihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Insbesondere leseschwache, oder in geringemMaße literaturaffine Schülerinnen und Schüler, müssen eigens abgeholt werden."Wir versuchen seit Jahren die Leseförderung - gerade im Fach Deutsch und imFremdsprachenunterricht - voranzutreiben und bieten Unterrichtenden immer wiederneuen Input, entwickeln neue Lesereihen und empfehlen verschiedene Ansätze, wieLiteratur sich gewinnbringend für den Unterricht manifestieren kann. Wirsponsern Literaturwettbewerbe und unterstützen diverse Lese-Initiativen. DieLesekompetenz muss gezielt trainiert werden und dazu bekommen Lehrkräfte unsereUnterstützung. Als Verlag sind wir der Bildung verpflichtet und sind genau einesdieser Akteure, die Dr. Jörg F. Maas (Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen)bei der Realisierung eines nationalen Lesepaktes zum Handeln auffordert. Denndas ist in der Tat der Schlüssel zu erstklassiger Bildung", erklärt ElizabethWebster, Geschäftsführerin des Ernst Klett Sprachen Verlags.Literatur schärft nicht nur Sprach- und Lesekompetenz, sondern auch die SinneWie sieht der ideale Sprachunterricht aus? Neben der Vermittlung vonschriftlichen und mündlichen Kompetenzen sollte das Lesen als fester undwichtiger Bestandteil gelten, und zwar von Beginn an. Durch den Einsatz vonLektüren im Unterricht verbessern Schülerinnen und Schüler nicht nurkontinuierlich ihre sprachlichen Fertigkeiten und trainieren die Lesekompetenz,sie können durch die Lektüre über gesellschaftliche Themen reflektieren,Identifikationsmöglichkeiten finden, aber auch etwas über andere "Welten"erfahren. Das literarische Lesen ist gewissermaßen prägend für ihren Lebensweg -vor allem für den schulischen. Die Auseinandersetzung mit Literatur in derSchule darf daher keinesfalls aufgrund verändernder Strukturen in der Bildungherabgesetzt werden. Nicht alle Kinder sind von Grund auf literaturaffin undkönnen beispielsweise auf schöne Vorleseerfahrungen zurückgreifen, sie müssendurch neue Methoden an das literarische Lesen herangeführt werden. Der ErnstKlett Sprachen Verlag hat längst darauf reagiert und sein Programm durch neueLesereihen und moderne Ansätze erweitert: das Genre Comic mit klassischen Textenzu verbinden, oder Lektüren - erzählt in unterschiedlichen Perspektiven undLeseniveaus. Insbesondere werden Lehrkräfte mit umfangreichen Begleitmaterialienund Handreichungen unterstützt, die eine zusätzliche zeitintensiveUnterrichtsvorbereitung erübrigen. Neue Konzepte für die Grundschule, für dieSekundarstufe, für den Einstieg in eine Fremdsprache, aber auch fürFortgeschnittene - für jeden Lesebedarf gibt es das richtige Konzept.Differenziertes Lesen in der GrundschuleEine neue Lektürereihe für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe mitunterschiedlichen Lesekompetenzen erscheint im Frühjahr 2020. Die Lektürereihesoll sowohl Kinder abholen, die langsamer lernen und zu Hause kein leichtesLeseumfeld haben, als auch Kinder, die schneller lernen und kein Problem damithaben, Lesestoff zu finden. Denn eine Differenzierung muss zwangsläufig auch inder Grundschulliteratur stattfinden. Durch zwei Perspektiven werden zweiunterschiedliche Lesestufen bedient. Während Lektüren für die Primarstufelediglich sprachlich differenziert sind, sodass die Schülerinnen und Schülerimmer nur die eine Geschichte in einer der Lesestufen lesen können, kann durchdas Zwei-in-eins-Prinzip progressiv das ganze Buch gelesen werden und nicht nureine Lesestufe daraus. Hierdurch eignet sich die Lesereihe nicht nur imUnterricht, sondern auch zum Lesen für zu Hause. Zudem wird die Lesekompetenz sofortschreitend mithilfe spannender Literatur von bekannten Kinderbuchautorinnenund -autoren trainiert.L'heure des livres: Französische Literatur als KlassenprojektMitte Dezember erscheint beim Klett Sprachen Verlag für das Fach Französisch einneuartiges Leseprojekt - L'heure des livres. Es eignet sich für Leseanfänger derersten beiden Lernjahre im Fach Französisch. Hierzu gehört ein Stehsammler(coffret d'album), welcher im Klassenzimmer ausgestellt wird, und 10 kleineBilderbücher (albums) mit ausgewählten Geschichten aus Originalliteraturbeinhaltet. Die Geschichten werden eigenständig gelesen und in vierverschiedenen Ateliers weiter behandelt. Das Leseprojekt bietet vielfältigeMöglichkeiten, um wichtige Sprachkompetenzen damit zu verknüpfen: Schreiben,Wortschatz, kreative Gestaltung, Präsentieren, u.v.m. Die Idee stammt von UtaGrasse, die selbst Französischlehrerin ist. Für die "Lesewerkstatt" an ihrerSchule stellte sie ein Stück französische Lebenswirklichkeit in Form einergroßen Bücherkiste voller kleiner Alben zusammen und tüftelte anschließend anMaterialien für das gezielte Lesetraining. Begleitend dazu wurde das Dossierpédagogique L'heure des livres entwickelt. Es enthält eine praktische Anleitungzu den Ateliers und Unterrichtsmaterialien zu den albums, die bei derRealisierung unterschiedlicher Lesevorhaben unterstützen. Zudem hat der Verlagein Erklärvideo für Unterrichtende produziert, in dem die Redakteurin dasProjekt ausführlich erklärt.Packende Formate für die OberstufeFür die Oberstufe oder für Fortgeschrittene empfiehlt der Verlag didaktisiertenLesestoff mit aktuellen Themen, die viel Diskussionsstoff bieten oder in Formvon Theaterstücken gelesen werden können. So zum Beispiel die Schulausgabe desStücks "Terror" von Ferdinand von Schirach mit Annotationen. Für höhere Klassenoder Fortgeschrittene werden Lektüren mit den großen Themen "Identitätsfindung"oder "erwachsen werden" nahegelegt. Auch mediale Themen wie "Klimawandel" oderebenso sehr aktuell, das Thema "Inklusion", sind im Lektüreangebot enthalten.Mithilfe einer guten Lektüre können solche Themen in der Klasse kritisch, aberauch empathisch aufgearbeitet werden. Spätestens seit Greta Thunberg istSchülerinnen und Schülern der Begriff "Asperger-Autismus" geläufig. Der Roman"Buenos Días, Laia", wurde im vergangenen Jahr mit dem spanischen Jugendpreis"Premio Jordi Sierra y Fabra" ausgezeichnet und wird vom Verlag für denSpanischunterricht (Niveau B1) empfohlen. Durch eine bewegende Geschichteerfahren Jugendliche durch die Augen der Protagonistin, wie wichtig dieAnerkennung und die Akzeptanz eines jeden Menschen als Mitglied der Gesellschaftheutzutage ist, und eigentlich selbstverständlich sein sollte.Zum Thema "Lesen im Sprachunterricht" bietet der Verlag kostenfrei, das ganzeJahr über praxisnahe Online-Seminare mit diversen Schwerpunkten an. Lehrkräfteerhalten umfangreiche Informationen zu den verschiedenen Lesereihen, wie siediese optimal für ihren Unterricht nutzen können und welcher Titel sich ambesten für ihre Klasse eignet.Pressekontakt:Ernst Klett Sprachen GmbHAdriana AkinRotebühlstr. 7770178 StuttgartTel.: +49 711 6672 5012E-Mail: pr@klett-sprachen.deOriginal-Content von: Ernst Klett Sprachen GmbH, übermittelt durch news aktuell