Literatur als Reiseerlebnis - Die Straße der Deutschen Sprache (FOTO)

Nürnberg (ots) -Was 2008 in Köthen begann und viele mitteldeutsche Städteverbindet, hat seit Ende 2018 Nürnberg als südlichsten Punkt: dieStraße der Deutschen Sprache.Logischerweise, denn hat nicht Hans Sachs weite Kreise derBevölkerung sprachlich beeinflusst? Der Buchdruck in Nürnberg denSiegeszug der Reformation erst ermöglicht? Der PegnesischeBlumenorden auf spielerische Weise Literatur an Mann/Frau gebracht?Diese älteste Literaturgemeinschaft Deutschlands hatte berühmteMitglieder wie Theodor Fontane, Marie von Ebner-Eschenbach, PeterRosegger oder Gerhart Hauptmann, um nur einige zu nennen. DieLiteraten besitzen mit dem Irrhain bei Kraftshof ein einzigartigesNatur-Kultur-Denkmal, in dem sich seit 1678 Poeten treffen. Einmaljährlich - immer am 1. Sonntag im Juli - sind ab 14 Uhr Gästewillkommen, das "Irren" im Hain lohnt aber ganzjährig. Der Gründerdes Blumenordens, Georg Philipp Hardsdörffer, Hans Sachs sowieetliche weitere Literaten sind in St. Johannis begraben, einem 500Jahre alten Kleinod sepukraler Kunst mit einzigartigen Epitaphien.Mit "Korn & Berg" findet sich seit 1531 am Hauptmarkt die ältesteBuchhandlung Deutschlands. Das Museum für Kommunikation befasst sichmit den technischen Möglichkeiten der menschlichen Kommunikation. Undim Museum Industriekultur wird in der vollständig betriebsbereitenBleisatz-Druckerei die alte Technik wieder lebendig. Und nach allenBesichtigungsmöglichkeiten laden das Restaurant im Literaturhaussowie das Zeitungscafe Hermann Kesten in der Stadtbibliothek zumStöbern in Zeitungen und Büchern.Mehr Information zur Straße der Deutschen Sprachehttp://www.strasse-der-deutschen-sprache.de/