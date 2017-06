"Das Literarische Quartett" im ZDF mit Ulrich Matthes als Gast (FOTO)

Mainz (ots) -Volker Weidermann lädt am Freitag, 16. Juni 2017, 22.55 Uhr, imZDF, gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn, erneut zumGespräch über Bücher. Gast ist dieses Mal der Schauspieler UlrichMatthes. Im Foyer des Berliner Ensembles diskutieren die vier überWerke von Maeve Brennan, Oskar Maria Graf, Lawrence Osborne und JuliaWolf.Sie soll Truman Capote zu seiner Protagonistin in "Frühstück beiTiffany" inspiriert haben: die irisch-amerikanische SchriftstellerinMaeve Brennan. Für ihre raffiniert komponierten Kolumnen im "NewYorker" war die Autorin bis in die 70er Jahre berühmt-berüchtigt.Dann zog sie sich zurück, litt zunehmend unter schizophrenen Schübenund starb 1993 arm, einsam und vergessen in New York. Mit derzweibändigen Ausgabe ihrer "Sämtlichen Erzählungen" wird sie jetztwiederentdeckt.Im Juni 2017 jährt sich der Todestag von Oskar Maria Graf zum 50.Mal. Anlass genug, den "Volksschriftsteller", Anarchisten undEmigrantendichter mit einer Sammlung kurzer Texte wieder inErinnerung zu rufen. In Grafs "Minutengeschichten" steckt trotz Kürzealles, was den bayrischen Erzähler auszeichnet: sein beißender Humor,sein melancholischer Blick auf Sonderlinge, sein Talent fürsozialkritische Beobachtungen und politische Satiren. 1933 ging Grafins Exil, ein "verjagter Dichter, einer der besten", wie BertoltBrecht schrieb."Den besten Autor, von dem Sie noch nichts gehört haben", nennt"The Guardian" Lawrence Osborne. In seinem ersten auf Deutscherschienenen Roman, "Denen man vergibt", erzählt der britischeReisereporter und Schriftsteller vom Zusammenstoß zweier Kulturen,die sich gegenseitig verachten. Mitten in der Wüste von Marokkofindet eine ausschweifende Party statt. Auf dem Weg dorthin überfährtein englisches Ehepaar einen Fossilienverkäufer, und nichts ist mehrso wie es war. Mit gnadenloser Präzision zeigt Osborne die Arroganz,mit der die Touristen den Einheimischen begegnen, und die Abgründe,die beide Welten trennen.Ein Mann liegt auf dem Boden seines Badezimmers -bewegungsunfähig. Zunehmend verliert er die Kontrolle.Gedankenfetzen, Bilder aus der Vergangenheit stürzen auf ihn ein. ImStakkato-Ton nimmt die deutsche Autorin Julia Wolf die Leser mit aufdie Reise in die Innenwelt eines Mannes, der in seinen 70ern in eineLebenskrise gerät. Mit einem Auszug aus "Walter Nowak bleibt liegen"gewann die Autorin beim Dichterlesen in Klagenfurt denPublikumspreis."Das Literarische Quartett" wird im Foyer des Berliner Ensemblesmit Publikum aufgezeichnet. Die nächste Sendung findet am 11. August2017 statt.Bücherliste:Maeve Brennan: Sämtliche Erzählungen (Steidl)Oskar Maria Graf: Minutengeschichten (Ullstein)Lawrence Osborne: Denen man vergibt (Wagenbach)Julia Wolf: Herr Nowak bleibt liegen (Frankfurter Verlagsanstalt)https://dasliterarischequartett.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFDas Plakat mit den Buchtiteln zur Sendung steht als Download zurVerfügung auf https://dasliterarischequartett.zdf.deAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartettAktuelle Fotos stehen ab Freitag, 16. Juni, 10.00 Uhr, zurVerfügung.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell