"Das Literarische Quartett" im ZDF mit Thomas Gottschalk als Gast (FOTO)

Volker Weidermann lädt am Freitag, 8. Dezember 2017, 23.25 Uhr, imZDF gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn erneut zumGespräch über Bücher. Zu Gast beim "Literarischen Quartett" istdieses Mal der Moderator Thomas Gottschalk. Im Foyer des BerlinerEnsembles diskutieren die vier über Werke von Peter Handke, InaHartwig, Stephen und Owen King sowie Joachim Meyerhoff.Im vierten Band seiner Autobiografie, "Die Zweisamkeit derEinzelgänger", ist Joachim Meyerhoff Anfang 20 und endlich verliebt.In drei Frauen gleichzeitig: in Hanna, die geniale Studentin, Franka,die erotisch unersättliche Tänzerin, und Ilse, die nicht mehr junge,nach Puddingbrezeln duftende Bäckersfrau. Die drei Affärenüberfordern den fragilen Schauspieler moralisch und logistisch,beflügeln aber auch sein Erwachsenwerden.Als "Letztes Epos" bezeichnet Peter Handke, der am 6. Dezemberseinen 75.Geburtstag feiert, seinen Roman "Die Obstdiebin". Zu Beginnwird das Dichter-Ich von einer Biene gestochen. Dieser Stich wird zumZeichen des Aufbruchs. Also macht sich das Ich auf, verlässt "dasAnwesen" und geht mit der Obstdiebin, einer "Auserwählten", drei Tagelang auf Wanderung. "Wie man sich verirrt, so erlebt man", heißt esam Ende des Buches, dessen Hauptheldin - wie immer bei Handke - dieSprache ist.Ist der Wunsch, die Hälfte der Menschheit - also die Frauen - ineinen Dornröschenschlaf zu versetzen, eher eine Frauen- oder eineMännerfantasie? Für Stephen King ist sie in jedem Fall ein idealesHorror-Szenario. In seinem neuen Roman "Sleeping Beauties", den ermit seinem Sohn Owen geschrieben hat, werden die Frauen zubarbarischen Bestien, sobald man sie aufweckt, und diezurückgebliebenen Männer zu Primitivlingen. Nur das Teufelsweib Eviescheint gegen die Schlafkrankheit immun."Wer war Ingeborg Bachmann?", fragt Ina Hartwig in ihrer"Biographie in Bruchstücken" und entdeckt überraschende, unbekannte,dunkle Seiten der Ikone der Nachkriegsliteratur. Hartwig stilisiertIngeborg Bachmann nicht mehr als Opfer des Patriarchats, sondernzeigt sie als kühne und kalkulierende Denkerin. In zahlreichenGesprächen mit Zeitzeugen wie Hans Magnus Enzensberger, Martin Walseroder Henry Kissinger zeigt sie eine Persönlichkeit jenseits desBachmann-Mythos: gefährdet und destruktiv, aber auch witzig und zäh."Das Literarische Quartett" wird im Foyer des Berliner Ensemblesmit Publikum aufgezeichnet. Die nächste Sendung findet am 2. März2018 statt.Bücherliste:Joachim Meyerhoff: Die Zweisamkeit der Einzelgänger (Kiepenheuer &Witsch)Peter Handke: Die Obstdiebin (Suhrkamp)Stephen und Owen King: Sleeping Beauties (Heyne)Ina Hartwig: Wer war Ingeborg Bachmann? (S.Fischer)