"Das Literarische Quartett" im ZDF mit Sandra Kegel als Gast (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Volker Weidermann lädt am Freitag, 12. April 2019, 23.00 Uhr, imZDF gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zum Gesprächüber Bücher. Zu Gast beim "Literarischen Quartett" ist dieses Mal dieFAZ-Literaturkritikerin Sandra Kegel. Im Rang-Foyer des BerlinerEnsembles diskutieren die vier über Neuerscheinungen von César Aira,Yishai Sarid, Sasa Stanisic und Anke Stelling."Was habe ich gelacht" von César AiraSeine Romane sind kurz und voller Überraschungen. Über 80 Bücherhat César Aria geschrieben. Carlos Fuentes prophezeite demargentinischen Schriftsteller den Literaturnobelpreis. Roberto Bolañoist süchtig nach seinen Büchern, und Patti Smith schwärmt vomAberwitz seiner Texte. Hierzulande wird der Meister der spanischenLiteratur gerade erst entdeckt. Anlässlich von Airas 70. Geburtstagerscheinen gleich zwei seiner Geschichten. Darunter die wilde Fabel"Was habe ich gelacht"."Monster" von Yishai SaridYishai Sarid war zunächst Rechtsanwalt, wurde dann Schriftstellerund gehört heute zu den bekanntesten Autoren Israels. Im Zentrumseines Romans "Monster" steht ein junger Historiker, derSchulklassen, Soldaten und Touristen durch NS-Gedenkstätten führt.Rückblickend berichtet er von Gedenkkitsch und multimedialerErinnerungspädagogik, von der Ignoranz der Touristen und derInstrumentalisierung durch Politiker. Und wie schmal der Grat istzwischen Erinnerungskultur und der Vereinnahmung des Gedenkens füreigene Zwecke."Herkunft" von Sasa StanisicSasa Stanisic zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigenSchriftstellern. "Herkunft" handelt von den Zufällen, die seineBiografie bestimmten: der Abschied von seiner Heimat in Bosnien unddie Ankunft in einem fremden Land. Er erzählt von Tito im Wohnzimmerseiner Großmutter, was eine Aral-Tankstelle mit Eichendorff undKaries mit Heimat zu tun hat. Und wie ein bosnischer Junge, der nurLothar Matthäus sagen konnte, lernte, die deutsche Sprache zu liebenund sie eroberte."Schäfchen im Trockenen" Anke StellingGerade hat Anke Stelling für ihren Roman "Schäfchen im Trockenen"den Preis der Leipziger Buchmesse für Belletristik gewonnen. IhreProtagonistin lebt mit ihrer Künstler-Familie in prekärenVerhältnissen in Berlin-Prenzlauer Berg. Eines Tages wird ihr dieWohnung gekündigt - ausgerechnet von einem alten Freund aus ihrerClique. Dass die Welt auch im Selbstverwirklichungsmilieu vonBerlin-Mitte ungerecht ist, macht die Romanfigur wütend. Sie rechnetab mit den alten linken Idealen und den Lügen ihrer eigenenMittelklasse-Welt."Das Literarische Quartett" wird im Rang-Foyer des BerlinerEnsembles mit Publikum aufgezeichnet. Die nächste Sendung findet am14. Juni 2019, 23.00 Uhr, statt.BücherlisteCésar Aira: Was habe ich gelacht, Matthes & SeitzYishai Sarid: Monster, Kein & AberSasa Stanisic: Herkunft, LuchterhandAnke Stelling: Schäfchen im Trockenen, Verbrecher VerlagAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und überpresseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartettAktuelle Fotos stehen ab Freitag, 12. April 2019, 10.00 Uhr, zurVerfügung.Weitere Infos und das Plakat mit den Buchtiteln als Download:https://dasliterarischequartett.zdf.dePressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm//das-literarische-quartett-1/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell