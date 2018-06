"Das Literarische Quartett" im ZDF mit Martin Schulz als Gast (FOTO)

Mainz (ots) -Volker Weidermann lädt am Freitag, 22. Juni 2018, 23.30 Uhr, imZDF gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zum Gesprächüber Bücher. Zu Gast beim "Literarischen Quartett" ist dieses MalMartin Schulz (MdB), ehemaliger SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat.Er ist gelernter Buchhändler und passionierter Leser. Im Rang-Foyerdes Berliner Ensembles diskutieren die vier über Werke von ArthurKoestler, Francesca Melandri, George Saunders und Heinrich Steinfest.Der österreichisch-ungarische Schriftsteller Arthur Koestler warlange Zeit Kommunist. Unter dem Eindruck der stalinistischenSchauprozesse wandte er sich 1937/38 vom Kommunismus ab."Sonnenfinsternis" - seine Abrechnung mit dem Stalinismus und jederForm von Totalitarismus - erschien 1940 in England und wurde eininternationaler Bestseller. Im Zentrum steht das Leben und Sterbendes revolutionären Führers Nicolai Rubaschow. Das deutschsprachigeOriginalmanuskript galt als verschollen, bis es 2015 im Archiv derUniversität Zürich wiederentdeckt wurde. Die Neuveröffentlichung gibterstmals die Möglichkeit, den berühmten Roman so zu lesen, wie derVerfasser ihn schrieb.In dem Familienepos "Alle, außer mir" von Francesca Melandri stehtIlaria, eine engagierte Lehrerin in Rom, im Mittelpunkt derGeschichte. Eines Tages sitzt auf dem Treppenabsatz vor ihrer Wohnungein junger Afrikaner und behauptet: "Ich heiße Shimeta, und du bistmeine Tante". Ilaria beginnt in der Vergangenheit ihres Vaters zugraben und stößt auf mehr als nur ein Familiengeheimnis. Über dreiGenerationen hinweg zeichnet die Bestsellerautorin ein PorträtItaliens und schlägt einen Bogen von der verdrängtenKolonialgeschichte bis zum Schicksal der heute Geflüchteten.Bisher war George Saunders bekannt als Meister der Kurzgeschichte.Jetzt legt der amerikanische Schriftsteller seinen ersten Roman vor,für den er im vergangenen Jahr mit dem britischen Man Booker Preisausgezeichnet wurde. "Lincoln im Bardo" spielt in einer Nacht aufeinem Friedhof. Der amerikanische Präsident Abraham Lincoln kehrt zumGrab seines 11-jährigen Sohnes zurück und öffnet den Sarg, um denSohn noch einmal in die Arme zu nehmen. Das weckt die Geister derToten. Den Chor ihrer Erzählungen über ihre erlebten Nöte verschränktSaunders mit zeitgenössischen Dokumenten und verbindet so diepersönliche Tragödie mit der nationalen des amerikanischenBürgerkriegs - durchaus auch als Kritik am heutigen Amerika zu lesen.Tonia ist privilegiert. Sie wurde auf der Yacht ihrer Elterngeboren, ist mit allen Wassern gewaschen, fit, stark und schnell.Dennoch versagt sie im entscheidenden Moment und kann den Menschen,den sie am meisten liebt, nicht beschützen. Die Katastrophe wird zurZäsur. Um sich zu bestrafen, gibt Tonia alles auf: ihr Vermögen, ihreVilla, ihre Freunde. Sie wird Büglerin und ihr Leben ein ganzanderes. "Literatur" - so der Autor Heinrich Steinfest - "ist für dieEntsorgung unserer kollektiven Albträume zuständig". "Die Büglerin"beschreibt einen solchen Albtraum."Das Literarische "Quartett" wird im Rang-Foyer des BerlinerEnsembles mit Publikum aufgezeichnet. Die nächste Sendung findet am10. August 2018 statt.Bücherliste:Arthur Koestler: "Sonnenfinsternis" (Elsinor)Francesca Melandri: "Alle, außer mir" (Wagenbach)George Saunders: "Lincoln im Bardo" (Luchterhand)Heinrich Steinfest: "Die Büglerin" (Piper)https://presseportal.zdf.de/pm//das-literarische-quartett-1/https://dasliterarischequartett.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFDas Plakat mit den Buchtiteln als Download:https://dasliterarischequartett.zdf.deAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überpresseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartett.Aktuelle Fotos stehen ab Freitag, 22. Juni 2018, 10.00 Uhr, zurVerfügung.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell