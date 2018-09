"Das Literarische Quartett" im ZDF mit Denis Scheck als Gast von der Frankfurter Buchmesse (FOTO)

Mainz (ots) -Volker Weidermann lädt am Freitag, 12. Oktober 2018, 23.00 Uhr, imZDF gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zum Gesprächüber Bücher. Zu Gast beim "Literarischen Quartett" ist dieses Mal derLiteraturkritiker Denis Scheck ("Druckfrisch"). Auf der FrankfurterBuchmesse in Halle 3 am neuen Stand vom "Blauen Sofa" diskutieren dievier über die Neuerscheinungen von Karen Duve, Richard Powers,Stephan Thome und David Foster Wallace.Karen Duve, "Fräulein Nettes kurzer Sommer":Wie wird aus der rebellischen jungen Dichterin Annette vonDroste-Hülshoff ein kreuzbraves, verbittertes Fräulein? Zunächstdiskutiert die "Nervensäge" laut und "mit männlichem Mut" mit ihrenZeitgenossen, geht mit Berghammer ausgestattet Mineralien suchen undflirtet, was das Zeug hält. Doch ein Jahr und eine Liebeskatastrophespäter sitzt sie in "anmutiger Schlichtheit" am Fenster und stickt.Was ist passiert in jenem Sommer 1820? Wurde "das unmöglicheNettchen" das Opfer einer infamen Männer-Intrige?Richard Powers, "Die Wurzeln des Lebens":Der amerikanische Schriftsteller Richard Powers verarbeitet inseiner Literatur naturwissenschaftliche und philosophische Themen. Inseinem neuen Roman "Die Wurzeln des Lebens" spielen Bäume dieHauptrollen. Jeder der neun Menschen, die vorkommen, macht im Laufedes Lebens eine besondere Naturerfahrung. Sie tun sich zusammen, umdie ältesten Mammutbäume zu retten, und geraten in eine Spirale vonPolitik und Gewalt, die ihr Leben und unsere Welt bedroht. Der Romanvon Powers wurde gerade für den Man Booker Prize nominiert.Stephan Thome, "Gott der Barbaren":China 1860, eine Welt im Umbruch: In Taiping tobt der blutigsteBürgerkrieg der Weltgeschichte. 30 Millionen Menschen verlieren ihrLeben. Zur selben Zeit erzwingt das Britische Empire im Verbund mitanderen europäischen Kräften die Handelsöffnung des Reichs der Mitte.Stephan Thome erzählt in "Gott der Barbaren" eine früheGlobalisierungsgeschichte, in der wir unsere heutige Welt wie ineinem Spiegel erkennen können. "Gott der Barbaren" steht auf derShortlist für den Deutschen Buchpreis.David Foster Wallace, "Der Spaß an der Sache - alle Essays":Noch bevor ihn der Roman "Unendlicher Spaß" weltberühmt machte,war David Foster Wallace bekannt für seine literarischen Essays undReportagen. Er ging dorthin, wo es ihm wehtat: mit dem Hummer in denKochtopf, auf eine Kreuzfahrt, an die Wurzeln der eigenen Depression.Zu seinem 10. Todestag erscheinen nun zum ersten Mal auf Deutsch alleEssays in einem Band."Das Literarische Quartett" wird mit Publikum aufgezeichnet. Dienächste Sendung findet am 7. Dezember 2018 wieder im BerlinerEnsemble statt.Bücherliste:Karen Duve, "Fräulein Nettes kurzer Sommer" (Galiani)Richard Powers, "Die Wurzeln des Lebens" (S. Fischer)Stephan Thome, "Gott der Barbaren" (Suhrkamp)David Foster Wallace, "Der Spaß an der Sache - alle Essays" (KiWi)Am Freitag, 12. Oktober 2018, 24.00 Uhr, im direkten Anschluss an"Das Literarische Quartett" berichten Katty Salié und Jo Schück für"aspekte extra" von der Frankfurter Buchmesse.https://presseportal.zdf.de/pm/das-literarische-quartett-1/https://dasliterarischequartett.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFDas Plakat mit den Buchtiteln als Download:https://dasliterarischequartett.zdf.deAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überpresseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartett. Aktuelle Fotosstehen ab Freitag, 12. Oktober 2018, 10.00 Uhr, zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell