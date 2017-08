Litera begeht Partnerschaft mit Google Cloud zur Integration von professionellen Dokumentenvergleichdiensten in die G Suite

Google erweitert die G Suite um neue Funktionen für dieRechtsbrancheMcleansville, North Carolina (ots/PRNewswire) - Litera Corp, einweltweit führender Anbieter von Dokumentenlebenszyklus-Lösungen, hatmit dem G Suite-Produktteam von Google Cloud zusammengearbeitet, umdie professionelle Dokumentenvergleichstechnologie von Change-Pro indie G Suite einzuführen. Dies ist Teil einer Initiative zurVerbesserung der G Suite für Fachkräfte der Rechtsbranche. (https://www.blog.google/products/g-suite/get-same-page-new-google-docs-features-power-team-collaboration/) Zum ersten Mal haben Rechtsberater, dieG Suite nutzen, über die Change-Pro-Erweiterung Zugang zurerweiterten Dokumentenvergleichstechnologie. Mit derChange-Pro-Erweiterung können Benutzer Dateien von Google Drive oderbeliebige Google Docs vergleichen, die der Benutzer aktuell geöffnethat. Die Change-Pro-Erweiterung wird im G Suite Marketplaceerhältlich sein."Wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere erstklassigenVergleichsdienste in die G Suite einzuführen. Die Koordination mitdem Google-Team war für uns ein fantastisches Erlebnis, und wirfreuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, im Rahmen der wir mehrFunktionalitäten in die G Suite einbringen", kommentierte SimonDandy, VP für F&E bei Litera. "Wir arbeiten derzeit an zusätzlichenIntegrationen innerhalb Literas umfassendenDokumentenlebenszyklusfähigkeiten."Die Benutzer von Change-Pro for G Suite (https://chrome.google.com/webstore/detail/litera-change-pro-documen/hfgmljlkecmcplcfboingcfdpebdegka?utm_source=permalink) erhalten zehn kostenlose Vergleiche alsTestversion. Danach steht der Service als kostengünstigesJahresabonnement zur Verfügung.Informationen zur Litera CorporationLitera liefert integrierte Lösungen für dasDokumenten-Lifecycle-Management über eine umfassende Suite anpatentierten Erstellungs-, Kooperations- und Kontrolltechnologien.Mit plattformunabhängigen und Cloud-versierten Lösungen gibt LiteraIhnen von jedem Gerät und überall aus die Möglichkeit,Qualitätsinhalte schnell und sicher zu erstellen, zu überprüfen undzu verbreiten. Litera hat mehrere innovativeTechnologie-Auszeichnungen gewonnen, verfügt über eine Kundenbindungvon 99,9 % und ist seit der Gründung im Jahr 2001 konsequentgewachsen. Organisationen weltweit entscheiden sich für Literaaufgrund des engagierten Kundenservices und seiner bewährtenFähigkeit, Dokumentenlebenszyklus-Lösungen von höchster Qualität zuentwickeln. Von Anfang bis Ende liefert Litera effiziente, effektiveund sichere Lösungen für umfangreiche Content Confidence. Unabhängigdavon, vor welchen dokumentenspezifischen Herausforderungen ein Kundestehen mag: Litera ist da, um in jedem Fall kostengünstige Lösungenzu liefern.Pressekontakt:Tom Teolitteoli@litera.com+1-336-375-2991Original-Content von: Litera Corp, übermittelt durch news aktuell