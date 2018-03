Litecoin legt im Wochenverlauf zu

Liebe Leser,

der Litecoin-Kurs konnte im Laufe der Woche seine Verluste vom Ende der vergangenen Woche wieder gutmachen. Am Mittwochabend um 19 Uhr tendierte der Kurs bei 137,42 Euro. Der Eröffnungskurs lag bei 137,91 Euro, das 24-Stunden-Hoch bei 143,47 Euro. Am Dienstag konnte der Litecoin-Kurs 5,78 Prozent zulegen, nach bereits einem Plus von 4,11 Prozent am Montag. Im Lauf der Woche konnte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.