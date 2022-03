Litecoin: Was ist los?

Litecoin (CRYPTO: LTC) wird am Montag höher gehandelt und scheint an der Unterstützung in einem Seitwärtskanal abzuprallen. Die Kryptowährung befand sich in den letzten Monaten in einem stetigen Abwärtstrend, könnte aber eine Trendwende einleiten, wenn das Unterstützungsniveau halten kann. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag Litecoin um 6,28 % höher bei 109,52 $.

