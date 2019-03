Der Litecoin (LTC) gibt Gas, aber das große Kaufsignal müssen andere liefern!

Bisher bin ich davon ausgegangen, dass wir an den Kryptowährungsmärkten noch einmal einen Ausverkauf („Sell Off“) benötigen, ehe es wieder aufwärts gehen kann. Langsam aber sicher verbessert sich jedoch die Situation, so dass ich immer optimistischer werde. Das heißt nicht, dass ich an dieser Stelle schon gleich wieder den nächsten Bullrun ausrufen möchte. Aber zumindest eine nachhaltige, endgültige Bodenbildung ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.