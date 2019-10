Litauens Präsident: EU erörtert trotz Brexit-Deals Alternativpläne

VILNIUS/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Trotz des Brexit-Abkommens haben die EU-Staats- und Regierungschef nach Angaben des litauischen Präsidenten Gintanas Nauseda beim EU-Gipfel mehrere Alternativpläne erörtert.



"Wir haben die meiste Zeit damit verbracht, die Szenarien A, B, C und D zu diskutieren", sagte er litauischen Medienberichten zufolge in der Nacht zum Freitag vor Journalisten in Brüssel.

"Egal, wie selbstbewusst Mister Johnson - eine ziemlich charmante Persönlichkeit - ist, jeder denkt dennoch über alternative Szenarien nach", sagte der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Lands. "Wir versuchen wahrscheinlich, etwas Unvorhersehbares vorherzusagen."

Der Brexit-Durchbruch war am Donnerstag kurz vor dem EU-Gipfel in Brüssel gelungen. Allerdings gab es in Großbritannien sogleich heftigen Widerstand gegen den ausgehandelten Brexit-Vertrag. Bis zur Abstimmung am Samstag im britischen Unterhaus wird Premierminister Boris Johnson versuchen, möglichst viele Abgeordnete von der Vereinbarung zu überzeugen./awe/DP/mis