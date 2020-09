Litauen will nur noch zehn statt 14 Tage Corona-Quarantäne

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will Neuankömmlinge und Heimkehrer aus Risikogebieten nur noch zehn statt 14 Tage in Corona-Quarantäne schicken.



Dazu solle am 15. Septemer eine neue Regelung in Kraft treten, kündigte Gesundheitsminister Aurelijus Veryga am Donnerstag im Rundfunk an.

Bislang müssen sich Menschen, die aus Ländern mit hohen Infektionsraten in das baltische EU-Land kommen, für zwei Wochen isolieren. Wer sich nach Ankunft auf Corona testen lässt und ein negatives Ergebnis bekommt, soll künftig vier Tage weniger allein bleiben müssen.

Die endgültige Billigung durch die Regierung steht allerdings noch aus. Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 3 199 bestätigte Infektionen und 86 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus./awe/DP/nas