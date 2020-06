Litauen will am Freitag seine Grenze zu Polen öffnen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will am Freitag seine Grenze zu Polen wieder vollständig öffnen.



"Wir planen ein Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten an der Staatsgrenze", sagte Regierungschef Saulius Skvernelis der Agentur BNS zufolge am Dienstag in Vilnius. Damit könnten Polen dann auch wieder nach Lettland und Estland weiterreisen - die baltischen Staaten hatten bereits Mitte Mai ihre gemeinsamen Grenzen wieder geöffnet.

Nach Angaben von Skvernelis gebe es abgesehen von noch zu leistenden "technischen Arbeiten" keine Hindernisse für die Wiederherstellung der Reisefreiheit zwischen Polen und den baltischen Staaten. "Die epidemiologischen Kriterien sind sehr ähnlich und Polen steht auf der Liste der sicheren Länder. Es gibt einen Ausbruch, aber dies sind lokalisierte Hotspots", sagte Skervenelis mit Blick auf einen Coronavirus-Ausbruch unter Bergleuten in Schlesien.

Litauen und Polen hatten zum 11. Mai bereits Erleichterungen für den Grenzübertritt von Arbeitspendlern, Geschäftsreisenden und Studenten beschlossen. Seit dem 1. Juni erlaubt die Regierung in Vilnius auch wieder Bürgern aus europäischen Ländern mit niedrigen Coronavirus-Ansteckungsraten die Einreise nach Litauen. Derzeit befinden sich 28 Länder einschließlich Polen auf der wöchentlich aktualisierten Liste.

Litauen mit seinen knapp drei Million Einwohnern verzeichnete bislang 1727 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und 72 Todesfälle./awe/DP/eas