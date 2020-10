Litauen wählt neues Parlament

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wählt am Sonntag ein neues Parlament.



In dem baltischen EU- und Nato-Land entscheiden knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte über die 141 Sitze in der Volksvertretung Seimas in Vilnius. Eine Besonderheit der Wahl ist, dass 70 Mandate nach dem Verhältniswahlrecht und die übrigen 71 erst zwei Wochen später als Direktmandate in einer Stichwahl vergeben werden. Beim achten Urnengang seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Litauens von der Sowjetunion 1991 dürfte keine der 17 antretenden Parteien eine absolute Mehrheit erhalten. Die Wahllokale sind von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Ortszeit) geöffnet, erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Nach Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem regierenden Bund der Bauern und Grünen sowie der konservativen Oppositionspartei Vaterlandsunion ab. Zudem dürfte auch noch drei oder vier weiteren politischen Kräften der Einzug ins Parlament des Baltenstaats gelingen, in dem die Bundeswehr im Zuge des verstärkten Schutzes der Nato-Ostflanke ein Nato-Bataillon führt.

Wirtschafts- und sozialpolitische Themen standen im Mittelpunkt des von der Corona-Pandemie überschatteten Wahlkampfs in Litauen, das zuletzt auch durch die Belarus-Krise ins Rampenlicht geriet. Das Land hat nach der als grob gefälscht kritisierten Präsidentenwahl im Nachbarland viele Oppositionelle aufgenommen - darunter auch Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja./awe/DP/zb