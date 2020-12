Litauen und Estland mit Höchstständen bei Corona-Neuinfektionen

VILNIUS/TALLINN (dpa-AFX) - In Litauen und Estland nehmen die Corona-Neuinfektionen trotz strenger Beschränkungen weiter zu.



In den beiden baltischen EU-Staaten wurden am Mittwoch die höchsten Tageswerte seit Beginn der Pandemie registriert: In Litauen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde 3934 positive Tests binnen 24 Stunden gemeldet, in Estland waren es 968. Bisher hatten die Rekordwerte bei 3812 und 760 neuen Fällen gelegen.

Litauen weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC zum Jahresende eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf, nachdem die Zahl der Neuinfektionen bis zum Spätsommer lange relativ niedrig geblieben war. Auch in Estland ist die Entwicklung aktuell schlechter als in Deutschland. Insgesamt wurden in den beiden Ostseestaaten bislang rund 138 000 (Litauen) und mehr als 27 000 Fälle (Estland) registriert.

Angesichts der Entwicklung hatten die Regierungen in Vilnius und Tallinn die Corona-Maßnahmen im Dezember deutlich verschärft und das öffentliche Leben stark zurückgefahren. Trotzdem hat sich noch keine echte Kehrtwende eingestellt./awe/DP/mis