Litauen reagiert gelassen auf Lukaschenko Sanktionsdrohungen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat gelassen auf die Sanktionsdrohungen des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko reagiert.



"Es ist eine Fortsetzung all seiner anderen Drohungen", sagte Außenminister Linas Linkevicius am Freitag der Agentur BNS per Telefon aus Berlin. "Er geht natürlich va banque und verteidigt sich auf jede ihm bekannte Weise." Dies sei ein "natürliches Abwehrverhalten".

In Reaktion auf die Sanktionen des EU-Nachbarlandes hatte Lukaschenko die Regierung in Minsk angewiesen, einen Plan auszuarbeiten, um den Warenverkehr künftig nicht mehr über Litauen abzuwickeln. "Wir werden denen zeigen, was Sanktionen sind", sagte er. So wolle Belarus etwa die Ostsee-Häfen in Litauen nicht mehr nutzen.

"Wir werden sehen, wie es praktisch funktionieren wird, denn wir hörten solche Aussagen mehr als nur einmal", sagte Linkevicius. Die von ihm als "pragmatisch" bezeichnete wirtschaftliche Zusammenarbeit habe sich für beide Seiten ausgezahlt, nicht nur für Litauen. "Es wäre unlogisch, sie zu zerstören", sagte der Außenminister.

Auch Regierungschef Saulius Skvernelis und Transportminister Jaroslav Narkevic betonten, die politische Entscheidung zur Umlenkung der Warenströme würde vor allem Belarus selbst treffen.

Belarus ist ein nicht unbedeutender Handelspartner des baltischen EU-Landes und war 2019 dessen siebtgrößter Exportmarkt. Umgekehrt war Litauen die Nummer 14 in der Rangliste der wichtigsten Handelspartner der Ex-Sowjetrepublik. Vor allem nutzen belarussische Unternehmen den litauischen Ostseehafen Klaipeda für den Umschlag ihrer Waren - sie machen fast ein Drittel der dort abgewickelten Fracht aus.

Narkevic räumte ein, dass der Verlust des Transitfrachtverkehrs für Litauen schmerzhaft sein würde. Zugleich sei es aber nicht einfach, für Belarus die Fracht in eine andere Richtung umzuleiten. Als Alternative zu Klaipeda etwa gebe es nur Häfen in Lettland oder im russischen Sankt Petersburg, sagte der litauische Transportminister./awe/DP/stw