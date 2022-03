Litauen: Spitzenpolitikerinnen schließen sich Paramilitär-Verband an

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen sind Regierungschefin Ingrida Simonyte und Parlamentspräsidentin Viktorija Cmilyte-Nielsen der Schützenunion beigetreten. Gemeinsam mit rund 2000 weiteren Freiwilligen schlossen sich die beiden Spitzenpolitikerinnen des baltischen EU- und Nato-Landes am Freitag dem paramilitärischen Verband an. Dazu leisteten sie bei einer Zeremonie am litauischen Nationalfeiertag den Eid auf dem Unabhängigkeitsplatz in Vilnius, wie der litauische Rundfunk berichtete.

Die Schützenunion ist nach der regulären Armee und Freiwilligenarmee die dritte Verteidigungslinie des baltischen Landes - sie kann im Kriegsfall oder für Hilfsaufgaben mobilisiert werden. Der 1919 gegründeten Organisation gehören neben Soldaten auch Zivilisten an, die in Übungen in ihrer Freizeit an der Waffe ausgebildet werden - ähnlich etwa wie in den Nationalgarden der US-Bundesstaaten.

Der Verband verzeichnet nach eigenen Angaben seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine deutlich mehr Zulauf. Demnach haben sich binnen weniger Tagen Tausende Bürger bei der Schützenunion gemeldet - sie soll dem Rundfunkbericht zufolge inzwischen rund 12 000 Mitglieder haben. Auch Cmilyte-Nielsen gab an, dass ihr Beitritt von den Ereignissen in der Ukraine bestimmt worden sei. Simonyte sagte, ihre Entscheidung sei bereits mehrere Jahre gereift.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Der Baltenstaat ist wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besorgt um seine Sicherheit.