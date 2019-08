Litauen Präsident: Europa muss mehr Verantwortung für sich übernehmen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Staatspräsident Gintanas Nauseda hat sich für ein stärkeres Engagement Europas in der Verteidigungspolitik ausgesprochen.



"Es wird immer offensichtlicher, dass Europa sich nicht länger blind auf die Großzügigkeit der USA verlassen kann - es muss mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen", sagte der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Landes am Donnerstag auf einer Konferenz in Vilnius. Der Aufbau von Doppelstrukturen sollte dabei aber vermieden werden. "Die Verteidigungsfähigkeiten der EU und der Nato-Staaten müssen einander ergänzen und verstärken, anstatt die begrenzten Ressourcen weiter aufzuteilen", sagte Nauseda./awe/DP/zb