Lishi-Distrikt der Stadt Lvliang in der nordchinesischen Provinz Shanxi fördert ländliche Tourismusentwicklung auf hohem Niveau

Lvliang, China (ots/PRNewswire) - Drei Dörfer im Lishi-Distriktvon Lvliang, einer Stadt in der nordchinesischen Provinz Shanxi,gehören jetzt zu den ersten 100 Vorzeigedörfern für ländlichenTourismus auf AAA-Niveau, wie die Pressestelle der Volksregierung derProvinz Shanxi am 25. Juni bekanntgab.Damit befinden sich sechs der ersten 100 AAA-Level-Vorzeigedörferfür ländlichen Tourismus in der Provinz Shanxi in Lvliang, das überreichlich natürliche und kulturelle touristische Ressourcen verfügt.Ein sogenanntes Vorzeigedorf für ländlichen Tourismus ist einDorf, das aufgrund von kulturtouristischen Ressourcen, die denBewohnern des Dorfes zugutekommen und das ländlicheWirtschaftswachstum fördern, den Tourismus als sein wichtigstes odercharakteristisches Gewerbe bezeichnen kann, erläutert Li Gui,stellvertretender Direktor der Abteilung für Kultur und Tourismus derProvinzregierung Shanxi.Der Bezirk hatte in den letzten Jahren den Aufbau einer eigenenTourismusmarke mit der Entwicklung von Landwirtschaft, Ökologie undTourismus als Schwerpunkt vorangetrieben, und konzentriert sich nunauch auf die Einrichtung von ländlichen Tourismusprojekten zurArmutsbekämpfung in 23 Dörfern, um einen koordinierten Aufbau desländlichen Tourismus zu fördern.2018 hat der Bezirk mehr als eine Million Besucher undTourismuseinnahmen von mehr als 98 Millionen Yuan verzeichnen können,was einem Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht undmehr als 3.000 Menschen aus der Armut geholfen hat.In diesem Jahr wird der Bezirk weitere Maßnahmen zur Förderungeiner nachhaltigen und gesunden Entwicklung des ländlichen Tourismuseinleiten. Dies umfasst unter anderem eine modernenUnternehmensmaßstäben entsprechende Verwaltung von landschaftlichreizvollen Orten, Verbesserung der Service-Einrichtungen vor Ort,beschleunigte Erforschung und Entwicklung im Bereich kulturelle undkreative Produkte, und weiteres mehr.