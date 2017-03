Lisa Loch wird Moderatorin bei Sky Sport News HD (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Ihren ersten Einsatz absolviert die 31-Jährige am Dienstag, 28.März ab 20.30 Uhr- Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember 2016 für jedermannfrei empfangbarVerstärkung für Sky Sport News HD: Lisa Loch ist ab sofort alsModeratorin beim ersten und einzigen24-Stunden-Sportnachrichtensenders in Deutschland und Österreich zusehen.Dirk Grosse, Senderchef Sky Sport News HD: "Lisa Loch hat uns mitihrer Präsenz vor der Kamera und ihrer Vielseitigkeit überzeugt. Esfreut uns sehr, dass wir sie für Sky Sport News HD gewinnen konnten."Lisa Loch: "Die Vielschichtigkeit des Spitzensports reizt michbesonders an der neuen Aufgabe bei Sky Sport News HD. InteressantePersönlichkeiten, herausragende Leistungen, emotionale Momente unddie Leidenschaft der Fans machen für mich den hohen Unterhaltungswertdes Sports aus. Ich freue mich sehr, nun ein Teil der erfolgreichenSky Familie sein zu dürfen."Zuletzt war die die gebürtige Essenerin als Moderatorin fürKöln.tv tätig, arbeitete darüber hinaus als Moderatorin für Talks undEvents. Sie interviewte unter anderem Sportgrößen wie Emmanuel Petitzur Fußball-Europameisterschaft in Paris, Jens Lehmann sowie MichaelStich. Aus der Politik zählten bereits Gregor Gysi, Christian Lindnerund Wolfgang Kubicki zu ihren Gesprächspartnern.Die 31-Jährige schloss 2011 das Studium derBetriebswirtschaftslehre mit Diplom ab. Derzeit promoviert sie amInstitut für Kommunikations- und Medienforschung der DeutschenSporthochschule Köln zum Thema "Reziproke Effekte von Prominenz aufMedieninhalte und Rezipienten aus medienökonomischer Perspektive".Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell