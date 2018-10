Lisa & Lena: Moderations-Debüt bei THE DOME (FOTO)

München (ots) -- THE DOME am 30. November in Oberhausen- Lisa & Lena moderieren das Musik- & Influencer-Event des Jahres- Aktuell bestätigte Acts: Alle Farben, Alvaro Soler, Die Lochis,Mike Singer, Namika, Rea Garvey, RevolverheldModerations-Hammer bei THE DOME. Deutschlands erfolgreichsteInfluencer Lisa & Lena geben ihr Moderations-Debüt beim Comeback derlegendären Show am 30. November in Oberhausen.THE DOME ging 1997 erstmals bei RTL II auf Sendung und glänzteseit der Entstehung mit Auftritten von talentierten Newcomern sowieetablierten Musikgrößen. Für das Comeback der legendären TV-Show gibtes ein neues Show-Konzept. Fans in der Arena, vor ihren Smartphonesund vor dem Fernseher sollen gleichermaßen begeistert werden. Nebenerstklassigen Live-Acts und beliebten Influencern wird ein ganzesModerationsteam durch die verschiedenen Teile der Show führen und dieerste Bestätigung ist direkt ein echtes Highlight.Lisa & Lena geben bei THE DOME ihr großes Moderations-Debüt undfreuen sich schon sehr darauf: "Der absolute Wahnsinn! Für uns gehtmit der Moderation von THE DOME ein ganz großer Traum in Erfüllungund wir sind super happy, das mit unseren Fans teilen zu können."Mit gerade einmal 16 Jahren sind die beiden Zwillinge aus Schwabenbereits echte Superstars. Bei Social Media haben sie rund 46Millionen Fans und gelten damit als die erfolgreichsten InfluencerDeutschlands. Unter dem Namen "J1MO71" betreiben sie ihr eigenesModelabel und ihr Song "NOT MY FAULT" hat allein bei YouTube über 24Millionen Views. Für Lisa & Lena ist die Moderation bei THE DOME dernächste Schritt in ihrer sehr erfolgreichen Karriere.Fans dürfen sich im Line-up der Show unter anderem auf AlleFarben, Alvaro Soler, Die Lochis, Mike Singer, Namika, Rea Garvey undRevolverheld freuen. Weitere Künstler und Influencer für das Line-upwerden nach und nach bekannt gegeben. Tickets für das Event gibt esab 43EUR unter www.thedome.deMan kann THE DOME live in der Arena, im Web per Livestream und inden sozialen Netzwerken erleben. Am Folgetag wird die Show im TVausgestrahlt (1.12.2018, 18:15- 20:15 Uhr).Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationMartin Blickhan089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deKruger Media GmbHBrand CommunicationsSteffen Klüver030-3064548-24steffen.kluever@krugermedia.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell