Düsseldorf (ots) -- Lisa Frommhold aus Reinbek erhält die einzigartige Gelegenheit,einen Monat lang an der Seite von Alain Dehaze, CEO der Adecco Group,zu arbeiten- Die Gewinnerin bewies die perfekte Kombination ausUnternehmergeist, Wissbegierde und Kommunikationsfähigkeit- Mehr als 200.000 Kandidaten aus aller Welt hatten sich beworbenLisa Frommhold (23) aus Deutschland wurde heute zum "Global CEOfor One Month" 2018 der Adecco Group gekürt. Unter den 204.000Bewerbern aus 47 Ländern wurde sie als Gewinnerin ausgewählt. Dasjunge Talent wird nun einen ganzen Monat an der Seite von AlainDehaze, CEO der Adecco Group, arbeiten und dabei an internationalenGeschäftsgesprächen mit leitenden Managern teilnehmen, zuStrategiesitzungen beitragen und neue Ideen rund um die Zukunft derArbeit einbringen. Dabei erfährt sie, wie leitende Manager einenWeltmarktführer leiten. Diese Erfahrungen werden ihr den Start ineine erfolgreiche Karriere als Führungskraft in der Wirtschafterleichtern.Alain Dehaze, CEO der Adecco Group: "Herzlichen Glückwunsch anLisa Frommhold zu dieser beeindruckenden Leistung. Wir waren ganzbesonders beeindruckt von Lisas vielseitigen Fähigkeiten und ihremFührungspotenzial sowie ihrer positiven Einstellung während desgesamten Ablaufs. Ich freue mich sehr auf unsere enge Zusammenarbeit.Auch den anderen Finalisten will ich gratulieren, denn sie alle sindbeeindruckende und talentierte Menschen, die vor einer großartigenZukunft stehen. Ich wünsche ihnen allen für ihre Karriere großenErfolg."Das diesjährige Auswahlverfahren für den "CEO for One Month"begann im Februar. Nach einer Vorauswahl auf Landesebene wurdeninsgesamt 47 talentierte junge Menschen bestimmt, die den jeweiligenCEO der Adecco Group in ihrem Land auf Schritt und Tritt begleiteten.Dabei erhielten die Teilnehmer einzigartige Einblicke in dieGeschäftstätigkeit und die Herausforderungen, mit denenFührungskräfte konfrontiert werden. Auf die 47 Teilnehmer wartetendarauffolgend weitere Herausforderungen und Beurteilungen. Letztlichwurden zehn Personen für die Teilnahme am "globalen Bootcamp" indieser Woche in London ausgewählt.Bei verschiedenen individuellen Herausforderungen undGruppenaufgaben werden in dem Bootcamp Eigenschaften wieFührungsstärke, Kreativität, Innovation und Querdenken der Finalistengetestet. Die Teilnehmerin aus Deutschland beeindruckte die Jury amnachhaltigsten mit einer Kombination aus Talent, und Wissbegierde inKombination mit Kommunikationsfähigkeit und Führungsstärke.Das Programm "CEO for One Month" der Adecco Group stellt für jungeMenschen eine einmalige Gelegenheit dar, ihrer Karriere durchhocheffiziente berufsbezogene Lernerfahrungen einen Schub zuverleihen und damit ihre Kenntnisse und ihr Selbstvertrauen zustärken."Ich freue mich sehr als Globaler CEO for One Month weiterhin Teilder Adecco Group zu sein und auf die damit verbundenenHerausforderungen. Gestern war ich unglaublich nervös, wurde aber vonden anderen Finalisten beruhigt, die auch alle sehr talentiert sind.Jeder einzelne hat es verdient hier zu sein. Ich möchte allen danken,die das hier möglich gemacht haben.", betont die "Globale CEO for OneMonth".Die Registrierung für das nächste "CEO for OneMonth"-Auswahlverfahren beginnt im Februar 2019.Pressekontakt:Pressestelle Adecco GroupPhilipp Schmitz-WatersTelefon: +49 211 530653 527Philipp.Schmitz-Waters@adecco.comwww.adeccogroup.comFacebook: facebook.com/theadeccogroupTwitter: @AdeccoGroupOriginal-Content von: The Adecco Group Germany, übermittelt durch news aktuell