Liquiditätsrallye geht in die nächste Runde: Wie weit kann der DAX noch steigen?

Meine Eingangsfrage von letzter Woche, ob „der DAX ein neues Allzeithoch schafft", wurde in der zurückliegenden Handelswoche recht schnell beantwortet. Mit viel Schwung sprang der DAX schon am Dienstag über die psychologisch wichtige 15.000er Marke und kletterte anschließend weiter kräftig bis auf sein neues Allzeithoch bei 15.110 Punkten. Auf Wochensicht legte der DAX in der verkürzten Vorosterwoche damit rund 2,5 Prozent



