Liquiditätsbarometer: Österreicher schauen zufrieden auf ihr Konto

Wien (ots) - Neun von zehn Befragten der Generation 50Pluserachten ihre aktuelle finanzielle Lage als "gut" oder "sehr gut"- Ältere blicken sorgenvoller in die Zukunft als jungeÖsterreicherFelix Austria, glückliches Österreich - das ist zumindest derTrend, wenn es um die finanzielle Lage der Österreicher undÖsterreicherinnen geht. Denn denken die Bürger ans Geld, sind siewieder positiver gestimmt als noch vor zwölf Monaten. Gemessen amVorjahr ist der Indexwert beim Liquiditätsbarometer des fairen Creditum 2 Punkte auf 29 gestiegen. Es erreicht jedoch nicht denAusgangswert von 34 aus dem Jahr 2016, an dem die Messung zum erstenMal durchgeführt wurde.Der Indexwert für die Generation 50Plus steigt im Vergleich zumVorjahr zwar leicht an, liegt in diesem Jahr jedoch deutlichniedriger als der der Altersgruppen der 18- bis 29-Jährigen und der30- bis 49-Jährigen. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie"Liquidität 50Plus" im Auftrag der TeamBank AG, in deren Rahmen 1.000Österreicher im Alter von 18 bis 79 Jahren befragt wurden.Generation 50Plus: Am Geld mangelt es nichtLaut Studie schätzen 88 Prozent aller Österreicher ihre derzeitigefinanzielle Situation als gut bis sehr gut ein. Die über 50-Jährigensind zu 91 Prozent der Ansicht, über einen guten monetärenHintergrund zu verfügen. Das entspricht einem Plus von fünfProzentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Befragten im Altervon 18 bis 29 Jahren sind es 86 Prozent, wobei es hier eine deutlicheVeränderung zum Jahr 2017 gibt. Der Sprung nach oben beläuft sich aufzwölf Prozentpunkte. Das heißt, dass nun deutlich mehr junge Menschenzufrieden auf Konto und Geldbörse blicken.Auch die finanzielle Zukunft bewertet die Mehrheit derÖsterreicher positiv. 37 Prozent der Befragten rechnen mit einerVerbesserung. Lediglich 20 Prozent erwarten in den nächsten drei bisfünf Jahren eine Verschlechterung. Ältere Bürger sind bei dieserFrage allerdings pessimistischer als die jungen eingestellt. Nur 20Prozent der Menschen über 50 Jahre glauben, dass sie in naher Zukunftüber größere Mittel verfügen werden. In der Gruppe der 30- bis49-Jährigen sind es 49 Prozent und in der der 18- bis 29-Jährigensogar 51 Prozent. "In der Generation 50Plus steht der Wechsel vomArbeitsleben in die Rente an oder wurde bereits vollzogen - das machtviele unsicher, ob sie ihren Lebensstil trotzdem halten können", sagtAlexander Boldyreff, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG, die inÖsterreich vor allem für ihre Produktfamilie der faire Credit bekanntist. "Wichtig ist gerade dann, eine realistische Rechnungaufzustellen mit Einnahmen, Ausgaben, getätigter Altersvorsorge undbestehenden finanziellen Werten wie Immobilien oder Ersparnissen."Wie sehr ein Eigenheim die finanzielle Stimmung aufhellt, zeigenweitere Studienzahlen. Wenn die Bürger gefragt werden, ob sie mitihrer aktuellen finanziellen Lage glücklich sind, zeigt sich eingravierender Unterschied zwischen den Österreichern, die zur Mietewohnen und denen, die entweder eine Wohnung oder ein Haus ihr Eigennennen - unabhängig vom Alter. Lediglich 78 Prozent der Mieterbeschreiben ihre Lage als sehr gut oder gut, wohingegen es bei denBesitzern einer Eigentumswohnung 92 Prozent und bei Hauseigentümern94 Prozent sind.Eine Infografik zur Studie steht unterhttps://www.teambank.at/medien/presse/ zur Verfügung.Hintergrundinformationen:Die Studie "Liquidität 50Plus" untersucht Liquidität undKreditaufnahme der Generation 50Plus im Vergleich zurösterreichischen Gesamtbevölkerung. Das MarktforschungsinstitutÖsterreichisches Gallup Institut Dr. Karmasin GmbH hat dafür imAuftrag der TeamBank AG 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahrenbefragt. Die Interviews der repräsentativen Bevölkerungsbefragungwurden mit der Methode des Computer Assisted Telephone Interview(CATI) durchgeführt. Zusammen mit der Befragung wurde dasLiquiditätsbarometer des fairen Credit ermittelt, welches dieStimmung zur finanziellen Situation der Österreicher erfasst.