Liquiditätsbarometer: Generation 50Plus hadert mit der finanziellen Lage / Positive Stimmung in der deutschen Bevölkerung / Nur die über 50-Jährigen rechnen mit finanzieller Verschlechterung

Nürnberg (ots) - 20 Prozent derjenigen, die über 50 Jahre altsind, bezeichnen ihre finanzielle Situation als schlecht. Nur einDrittel der Generation 50Plus rechnet mit einer finanziellenVerbesserung. Laut des neu ermittelteneasyCredit-Liquiditätsbarometers ist die Stimmung in der deutschenBevölkerung insgesamt jedoch positiv und hat sich sogar nochverbessert. Besonders den Jüngeren geht es nach eigenem Empfindenfinanziell gut. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie"Liquidität 50Plus" im Auftrag der TeamBank, in deren Rahmen 1.000Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren befragt wurden. Die Studiewird seit 2013 jährlich erhoben.Insgesamt zeigt sich auch in diesem Jahr beimeasyCredit-Liquiditätsbarometer eine positive Stimmung in derdeutschen Bevölkerung, und zwar mit steigender Tendenz. Im Vergleichzum Vorjahr ist der Barometerwert um 4,51 Punkte auf 30,50 Punkteangestiegen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Messung. Achtvon zehn Deutschen schätzen ihre derzeitige finanzielle Situation alsgut bis sehr gut ein. Mehr als jeder Zweite rechnet außerdem in dennächsten drei bis fünf Jahren mit einer Verbesserung seinerfinanziellen Situation. "Trotz anhaltender Diskussionen über neueinternationale Handelsbarrieren und der damit verbundenennachlassenden Wachstumsdynamik des Welthandels sind die deutschenWirtschaftsprognosen weiterhin sehr solide", sagt AlexanderBoldyreff, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG, die vor allem fürihre Produktfamilie easyCredit bekannt ist. "Viele Deutsche zeigensich daher optimistisch und wollen in diesem Jahr noch beispielsweisein Reisen investieren."Pessimismus bei den Älteren, Optimismus bei den JüngerenDoch besonders in diesem Jahr zeigt sich ein deutlichesAltersgefälle. Während das Barometer für die 18- bis 29-Jährigen imVergleich zum Vorjahr um 15 Punkte auf 48,5 Punkte anstieg, fiel esbei den 50- bis 79-Jährigen vom ohnehin niedrigen Niveau auf nur 17,5Punkte. Innerhalb der Generation 50Plus herrscht somit anhaltenderPessimismus. Nur 79 Prozent der Deutschen im Alter über 50 Jahrebezeichnen ihre derzeitige finanzielle Situation als gut - zweiProzentpunkte weniger als 2017. Bei den unter 30-Jährigen sind 89Prozent zufrieden, bei den 30- bis 49-Jährigen 85 Prozent.Nicht nur die aktuelle Situation stellt sich für jeden Fünften derGeneration 50Plus nicht besonders rosig dar. Auch für die Zukunfthaben die 50- bis 79-Jährigen wenig Hoffnung auf Besserung: Nur 35Prozent von ihnen erwarten in drei bis fünf Jahren eine besserefinanzielle Lage. 27 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung aufihrem Konto. Für 35 Prozent werden sich die Finanzen nach eigenerEinschätzung bis 2023 nicht weiter verändern."In dieser Generation steht der Wechsel vom Arbeitsleben in dieRente an oder wurde bereits vollzogen - das macht viele unsicher, obsie ihren Lebensstil trotzdem halten können. Politische Bestrebungenzur Stabilisierung des Rentenniveaus und Ausweitung der Mütterrentegeben der Bevölkerung scheinbar nur wenig Hoffnung", sagt Boldyreff."Wichtig ist gerade dann, eine realistische Rechnung aufzustellen mitEinnahmen, Ausgaben, getätigter Altersvorsorge und bestehendenfinanziellen Werten wie Immobilien oder Ersparnissen."Dabei ist die Generation 50Plus nach eigener Einschätzungüberdurchschnittlich gut im Umgang mit Geld: 73 Prozent der 50- bis79-Jährigen, aber nur 54 Prozent der unter 30-Jährigen haben eingutes Gefühl bei ihrer Altersvorsorge. Und 65 Prozent der über50-Jährigen, aber nur 47 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bescheinigensich eine gute Finanzkenntnis.Eine Infografik zur Studie steht unterhttps://www.teambank.de/medien/presse/ zur Verfügung.Hintergrundinformationen:Die Studie "Liquidität 50Plus" untersucht Liquidität undKreditaufnahme der Generation 50Plus im Vergleich zur deutschenGesamtbevölkerung. Im Frühjahr 2018 befragte dasMarktforschungsinstitut Forsa im Auftrag der TeamBank AG 1.000Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren. Die Interviews derrepräsentativen Bevölkerungsbefragung wurden mit der Methode desComputer Assisted Telephone Interview (CATI) durchgeführt. Zusammenmit der Befragung wurde das easyCredit-Liquiditätsbarometerermittelt, welches die Stimmung zur finanziellen Situation derBundesbürger erfasst.Kurzprofil:Die TeamBank AG ist mit der Produktfamilie easyCredit der Expertefür Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken. Durch die Bereitstellung und Vernetzunginnovativer Produkte und Services erhalten die Kunden einfach,überall und zu jeder Zeit Zugang zu Liquidität. Wichtige Elemente desdigitalen Ökosystems sind zum Beispiel der Ratenkredit easyCredit unddas medienbruchfreie Bezahlverfahren ratenkauf by easyCredit.