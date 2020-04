Liposomale Nasensprays können die natürlichen Abwehrkräfte der Atemwege unterstützen (FOTO)

Hallbergmoos bei München (ots) - Täglich durchströmen circa 12.000 Liter Atemluft die Nase eines Erwachsenen, wodurch die Schleimhäute zwangsläufig mit einer Vielzahl an Partikeln, Bakterien und Viren in Berührung kommen. Um die Atemwege und die Atmungsorgane gesund zu halten, können liposomale Nasensprays und liposomale Inhalationslösungen hierbei einen wertvollen Beitrag leisten, weil sie die natürliche Abwehrbarriere der Atemwege stärken:Damit die Nasenschleimhaut einerseits die Atemluft für die unteren Atemwege befeuchten und reinigen kann und andererseits selbst vor den eingeatmeten Krankheitserregern geschützt wird, ist sie mit einem effektiven Selbstreinigungs- und Abwehrsystem ausgestattet.Auf der Nasenschleimhaut befindet sich ein Feuchtigkeitsfilm, der in drei Schichten aufgebaut ist: dem oberflächlichen Surfactant-Film (äußere Schicht), der höherviskösen Gel-Phase (mittlere Schicht) und der wässrigen Sol-Phase (innere Schicht). Die äußere Schicht besteht hauptsächlich aus Phospholipiden und sorgt dafür, dass Partikel und Keime in den Feuchtigkeitsfilm aufgenommen, unschädlich gemacht und abtransportiert werden. Deshalb wird sie auch als "primäre Immunbarriere" bezeichnet.¹Wenn der Surfactant-Film gestört ist, zum Beispiel durch Heuschnupfen oder chronische Erkrankungen (Rhinitis sicca), reißt der schützende Feuchtigkeitsfilm auf. Dadurch ist die Schleimhaut dann an den nicht-bedeckten Stellen gegenüber Allergenen und Krankheitserregern wie Bakterien und Viren ungeschützt.Liposomale Nasensprays und Inhalationslösungen enthalten natürliche Phospholipide, die den beeinträchtigten Surfactant-Film stabilisieren und wiederherstellen können, damit das natürliche Selbstreinigungs- und Abwehrsystem gegen Viren und Bakterien wieder seine Aufgaben erfüllen kann. In Studien konnte die positive Wirkung der Zuführung von Phospholipiden für das Selbstreinigungs- und Abwehrsystem der oberen Atemwege nachgewiesen werden. LipoNasal und LipoAerosol sind in Apotheken erhältlich.Die Optima Pharmazeutische GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen in Hallbergmoos bei München und entwickelt, produziert und vertreibt innovative Medizinprodukte aus den Bereichen Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Augenheilkunde und Pneumologie.¹ Gehr P et al. Schweiz Med Wochenschr. 2000; 130: 691-8.Pressekontakt:Optima Pharmazeutische GmbHStefan KrollLeitung Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 811/55 53 93-14stefan.kroll@optimapharma.de http://www.liponasal.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143390/4571929OTS: Optima Pharmazeutische GmbHOriginal-Content von: Optima Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell