Lioudmila Mathea folgt in der Bereichsleitung Bilanzen und Steuern auf Dr. Hans-Ulrich Bauer

Frankfurt am Main (ots) -Lioudmila Mathea (47) tritt spätestens zum 1. Oktober 2022 in die Bereichsleitung Bilanzen und Steuern bei der Helaba ein. Sie wird den Bereich von Dr. Hans-Ulrich Bauer nach einer Übergabephase mit dessen Eintritt in den Ruhestand übernehmen."Im Bereich Bilanzen und Steuern werden u.a. die buchhalterischen Grundlagen für die externe Finanzberichterstattung von Bank und Konzern gelegt. Wir freuen uns, dass wir mit Lioudmila Mathea eine ausgewiesene Expertin für diese verantwortungsvolle Aufgabe für die Helaba gewinnen konnten. Wir wünschen ihr viel Erfolg und freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Thomas Groß, CEO der Helaba.Lioudmila Mathea kommt von der Commerzbank, wo sie als Bereichsleiterin Financial Statements & Policies in Group Finance die Verantwortung für den Commerzbank Konzernabschluss nach IFRS und den Commerzbank AG Jahresabschluss nach HGB innehat. Sie startete ihre berufliche Laufbahn nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten in St. Petersburg und Mannheim 1996 bei der Dresdner Bank, später Commerzbank. Dort durchlief sie verschiedene Stationen mit Aufgabengebieten in der Kostenrechnung und im Financial Reporting. Von 2014 bis 2019 war sie als Abteilungsleiterin Analytics & Regulatory Requests für das Management Reporting HGB und für die analytischen Anfragen der Aufsicht zu IFRS (FINREP) verantwortlich. Danach leitete sie bis 2021 als Cluster Lead das agile Cluster #Finance - Financial Statements in der Finance Delivery Organisation der Commerzbank."Dr. Hans-Ulrich Bauer wird bis zur abschließenden Übergabe an Frau Mathea die Bereichsleitung Bilanzen und Steuern weiter verantworten. Nach einer Übergabephase und gemeinsamer Leitung mit seiner Nachfolgerin wird er anschließend in den Ruhestand wechseln. Für seinen langjährigen und erfolgreichen Einsatz für die Helaba möchte ich ihm schon heute danken. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen ihm für den folgenden Ruhestand und die weitere Zukunft alles Gute", hebt Thomas Groß hervor.Dr. Hans-Ulrich Bauer ist seit 2007 für die Helaba tätig und übernahm im Juli desselben Jahres die Leitung der Abteilung Bilanz / GUV Bank. Seit Februar 2011 verantwortet er die Bereichsleitung Bilanzen und Steuern. Vor seinem Wechsel zur Helaba war er bei dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG tätig. Dr. Bauer studierte Physik an den Universitäten in Aachen, München und San Diego und promovierte an der Universität in Frankfurt.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerKommunikation und MarketingHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell