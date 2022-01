Liontrust Strategic Bond Fund B Gross Inc: Das sollten alle Trader wissen!

Eine Rendite im Minus?

Liontrust Strategic Bond Fund B Gross Inc legte vergangenes Jahr eine eher weniger beeindruckende Performance hin. Der Preis vor einem Jahr betrug 107,64 Euro. Heute liegt dieser bei 105,49 Euro. Innerhalb des vergangenen Jahrs erlebten die Anteilseigner von Liontrust Strategic Bond Fund B Gross Inc einen Kursverlust von -2,15 Euro. Umgerechnet in Prozent entspricht dies -2,00 Prozent. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung