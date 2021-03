Lionbridge verkauft seine Abteilung für künstliche Intelligenz (AI) an TELUS International

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Lionbridge will sich wieder verstärkt auf Investitionen in innovative Technologielösungen für den Sprachenmarkt konzentrierenLionbridge, ein weltweit führender Anbieter von Übersetzungs- und Lokalisierungslösungen, hat heute den Abschluss des bereits angekündigten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083222-1&h=2374042302&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083222-1%26h%3D1268716460%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lionbridge.com%252Fpress-release%252Flionbridge-announces-agreement-to-sell-artificial-ai-division%252F%26a%3Dpreviously%2Bannounced&a=bereits+angek%C3%BCndigten) Verkaufs seiner Abteilung für künstliche Intelligenz (AI), Lionbridge AI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083222-1&h=2808265635&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083222-1%26h%3D2925815563%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lionbridge.ai%252F%26a%3DLionbridge%2BAI&a=Lionbridge+AI), an TELUS International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3083222-1&h=4206761851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083222-1%26h%3D197349706%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.telusinternational.com%252F%26a%3DTELUS%2BInternational&a=TELUS+International) (NYSE und TSX: TIXT) bestätigt, einen Innovator für digitale Kundenerlebnisse, der hochmoderne Lösungen für globale und disruptive Marken entwirft, fertigt und liefert. TELUS International ist eine Tochtergesellschaft der in Kanada ansässigen TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU), einem führenden Kommunikations- und Informationstechnologieunternehmen. Die Transaktion wurde 31. Dezember 2020 abgeschlossen.Im Rahmen der Zusammenführung der beiden Unternehmen wird Lionbridge AI das wachsende Portfolio digitaler Lösungen der nächsten Generation von TELUS International ergänzen, um das schnell voranschreitende Gebiet der künstlichen Intelligenz zu unterstützen. Der Verkauf von Lionbridge AI wird das Engagement von Lionbridge für die Bereitstellung von Innovationen für seine Kunden im Bereich der Sprachenlösungen aus Branchen wie Technologie, Biowissenschaften, Spiele und digitaler Handel weiter stärken."Dank der Kombination des KI-Geschäfts von Lionbridge mit den fortschrittlichen digitalen Plattformen von TELUS International entsteht ein ganz neues Unternehmen mit einem einzigartigen Angebot an innovativen Lösungen. Neben der Verbesserung der Markteinführungsstrategie von TELUS International waren wir der Ansicht, dass dieser Zusammenschluss eine sehr gute kulturelle Ergänzung für unser talentiertes weltweites Team darstellt, da sich beide Unternehmen gemeinsam für das Engagement und das Wohlbefinden der Mitarbeiter einsetzen", erklärte John Fennelly, CEO von Lionbridge. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass unser KI-Team und seine wachsende Community als Teil von TELUS International weiter florieren werden.""2021 feiert Lionbridge sein 25-jähriges Bestehen, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt für uns, zu unseren Wurzeln zurückzukehren und ein wegweisender Anbieter von Sprachlösungen zu bleiben und unsere Beziehungen zu unseren Kunden weiter zu vertiefen", so Fennelly weiter. "Ich freue mich über die Möglichkeiten, die sich uns bieten und darauf, dieses neue Kapitel aufzuschlagen und unseren Fokus auf Innovation, Technologie und die Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen zu beschleunigen."Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von Lionbridge im Zusammenhang mit der Transaktion.Informationen zu LionbridgeLionbridge arbeitet mit Marken zusammen, um Barrieren zu beseitigen und Brücken auf der ganzen Welt zu bauen. Seit 25 Jahren unterstützen wir Unternehmen dabei, mit ihren weltweiten Kunden und Mitarbeitern in Kontakt zu treten, indem wir Übersetzungs- und Lokalisierungslösungen in mehr als 350 Sprachen anbieten. Über unsere erstklassige Plattform organisieren wir ein Netzwerk leidenschaftlicher Experten auf der ganzen Welt, die mit Marken zusammenarbeiten, um kulturell reichhaltige Erlebnisse zu schaffen. Auf der Grundlage unserer Liebe zur Sprache setzen wir unermüdlich die beste menschliche wie maschinelle Intelligenz ein, um ein Verständnis zu schaffen, das bei den Kunden unserer Kunden ankommt. Lionbridge hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts, und betreibt Lösungszentren in 26 Ländern. Erfahren Sie mehr unter www.lionbridge.com.PressekontaktStephanie CaroneLionbridgemediainquiries@lionbridge.com+1-781-434-6000Original-Content von: Lionbridge, übermittelt durch news aktuell