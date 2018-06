Das Unternehmen schließt sich Branchenexperten an, um ininformierenden, interessanten Sessions über die Themen"Lokalisierung" und "neuronale maschinelle Übersetzung" (NMT) zusprechen.Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Lionbridge Technologies,Inc. (https://www.lionbridge.com/en-us), eine der Plattformenglobaler digitaler Kommunikation, die weltweit das größte Vertrauengenießen, gab heute bekannt, dass mehrere Vordenker des Unternehmensauf der LocWorld37 Warsaw an Forumsgesprächen teilnehmen und Sessionsleiten werden. Darüber hinaus setzt Lionbridge sein jährlichesSponsoring der Veranstaltung fort.WAS: Die LocWorld37 Warsawbringt verschiedeneExperten derSprachbranche zusammen- für zwei TagegemeinschaftlicherGespräche mit demFokus, Unternehmen beider Lokalisierung zuunterstützen.WANN: Donnerstag, 07. Juni2018 von 09:00 Uhr bis17:00 Uhr MEZ undFreitag, 08. Juni 2018von 9:00 Uhr bis 17:30Uhr MEZWO: Hotel undTagungszentrum HiltonWarschau (Hilton WarsawHotel & ConventionCentre)Grzybowska 6300-844 Warschau, PolenWER: Lionbridge wird auf derLocWorld37 Warsaw als"Bronze"-Sponsorauftreten und währendder Veranstaltung amStand Nr. 126 seinePlattform vorstellen.SESSIONS Die Teilnehmer können: auf der LocWorld37Warsaw ausverschiedenen Sessionsauswählen, die auf dieneuesten Trends undbesten Praktiken inÜbersetzung undLokalisierung eingehen.Die Experten vonLionbridge werden aufder LocWorld37 Warsawdrei Sessionspräsentieren:"Lokalisierung neugedacht" (RethinkingLocalization) | 07.Juni 2018, 13:30 Uhrbis 14:15 Uhr MEZPräsentiert von JayMarciano, Direktor desBereichs "MaschinelleÜbersetzung" beiLionbridgeIn dieserSession wird JayMarciano ein Gesprächdarüber leiten, wiesich die Lokalisierungverändert und was wirkünftig auf dem Felderwarten können."NMT entmystifiziert -ein Gespräch mit dreiExperten" (DemystifyingNMT in a Conversationwith Three Experts) |08. Juni 2018, 09:00Uhr bis 9:45 Uhr MEZPräsentiert von einemForum, darunter JayMarciano, Direktor desBereichs "MaschinelleÜbersetzung" beiLionbridgeAls Teileines ForumsbranchenführenderExperten wird JayMarciano an einemGespräch teilnehmen,das Fragen zu NMTaufgreift. Ziel ist es,die neu aufkommendeÜbersetzungstechnologiezu entmystifizieren."Wie neuronalemaschinelle Übersetzungmöglich wurde" (How WeWent Neural) | 08. Juni2018, 15:45 Uhr bis16:30 Uhr MEZPräsentiert vonMagdalena Dombek,Technische Leiterin beiLionbridge; und JustynaKokar,Qualitätsleiterin beiLionbridge Dombek undKokar stellen beidieser Präsentation einBewertungsmodell vor,das zur Beurteilung dervon Google verfügbarenNMT-Lösung entwickeltwurde. Auf denErkenntnissen dieserBeurteilung aufbauendwerden sich beide dazuäußern, wie Lionbridgeeinen NMT-Planumgesetzt hat, undwelche Maßnahmenvorgesehen sind, um dieNMT-Qualitätfortlaufend messen zukönnen.Um auf Twitter an der Konversation teilzunehmen, nutzen Sie bitteden Hashtag #LocWorld37 und folgen @Lionbridge(https://twitter.com/Lionbridge) und @LocWorld(https://twitter.com/LocWorld), um Updates zu erhalten.Informationen zu LionbridgeLionbridge befähigt mehr als 4.500 der weltweit führenden Marken,ihre weltweiten Marktanteile auszubauen und in intensiven Kontakt mitihren Kunden und Gemeinschaften zu treten. Unsere innovativeCloud-Technologieplattform und unsere weltweite Gruppe von mehr als400.000 Fachleuten ermöglichen detail-kritische Geschäftsverfahrenwie Lokalisierung, digitales Marketing und Lösungen im Rahmenkünstlicher Intelligenz, die die Konsistenz und Relevanz weltweiterMarken gewährleisten. Lionbridge, dessen Unternehmenszentrale sich inWaltham, Massachusetts befindet, betreibt Lösungszentren in 27Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lionbridge.com.Pressekontakt:Lauren PalazzoText100NALionbridge@text100.com+1-617-399-4909Original-Content von: Lionbridge Technologies, übermittelt durch news aktuell