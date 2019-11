Lion Rock: Der Hammer!

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Lion Rock am 22.11.2019, 18:33 Uhr, mit dem Kurs von 1.21 HKD. Die Aktie der Lion Rock wird dem Segment "Kommerzielles Drucken" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Lion Rock auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Lion Rock-Aktie ein Durchschnitt von 1,35 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,22 HKD (-9,63 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,2 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,67 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Lion Rock-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Lion Rock erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Lion Rock erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -16,21 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +10,94 Prozent im Branchenvergleich für Lion Rock bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,85 Prozent im letzten Jahr. Lion Rock lag 2,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Die Aktie von Lion Rock gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,55 insgesamt 99 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 439,08 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".