Linz Textil: Wer hätte das gedacht?

Linz Textil weist zum 20.12.2018 einen Kurs von 298 EUR an der BörseVienna auf. Das Unternehmen wird unter "Textilien" geführt.

Die Aussichten für Linz Textil haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 43,79 ist die Aktie von Linz Textil auf Basis der heutigen Notierungen 42 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Apparel & Textile Products" (75,02) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Linz Textil. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 11,67 % ist Linz Textil im Vergleich zum Branchendurchschnitt Apparel & Textile Products (2,73 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 8,93 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.