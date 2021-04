Linnemann sieht in Merz-Berufung richtiges Signal

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Mittelstandsunion, Carsten Linnemann, hat die Berufung von Friedrich Merz (CDU) in das Wahlkampfteam von Kanzlerkandidat Armin Laschet begrüßt. "Das ist das richtige Signal zum richtigen Zeitpunkt", sagte Linnemann der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Laschet beweise damit, "dass ihm die Stärkung der Wirtschaft und die Innovationskraft Deutschlands ein wichtiges Anliegen sind".

Vor allem aber nehme der CDU-Vorsitzende "damit die Wünsche großer Teile der Unionsbasis auf", so der Unionsfraktionsvize. Laschet hatte am Dienstagabend bei einer Videoschalte mit der baden-württembergischen CDU erklärt: "Friedrich Merz gehört für mich fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl." Mit seiner Wirtschafts- und Finanzkompetenz könne Merz entscheidend dabei helfen, die Herausforderungen für Deutschland nach der Corona-Pandemie nachhaltig zu bewältigen.

