Linnemann fordert Nachbesserungen bei Ökostrom-Ausbau

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann hat Nachbesserungen bei dem von der Koalition angestrebten schnelleren Ökostrom-Ausbau gefordert.



"Die Windkraft an Land ist in einer Akzeptanzkrise", sagte Linnemann der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. "Unsere erste Sofortmaßnahme muss sein, dass Schluss ist mit der nächtlichen Dauerbeleuchtung der Windanlagen."

Licht sei nur nötig, wenn sich ein Flugzeug nähere. Die entsprechende Radartechnik sei verfügbar, sagte der CDU-Politiker. "Jetzt muss sie schnellstmöglich sowohl bei Bestandsanlagen als auch bei Neuanlagen verpflichtend zum Einsatz kommen."

Die große Koalition strebt bis Ende Oktober eine Verständigung über Sonderausschreibungen für erneuerbare Energien an, wie SPD-Chefin Andrea Nahles am frühen Dienstagmorgen nach einem Spitzentreffen in Berlin sagte.

In einem Eckpunktepapier heißt es, Sonderausschreibungen für Wind an Land und Photovoltaik sollten rasch realisiert werden, um einen Beitrag zur Schließung der Klimalücke bis 2020 zu erzielen.

Dieses nationale Klimaschutzziel - die Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 - gilt als kaum noch zu erreichen. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll bis 2030 auf 65 Prozent steigen, wie bereits im Koalitionsvertrag vereinbart. Derzeit liegt er bei 36 Prozent.

Union und SPD hatten seit Monaten über einen schnelleren Ökostrom-Ausbau gestritten. Die Union argumentierte, es nütze nichts, wenn Windanlagen zugebaut würden, diese aber nicht ans Netz angeschlossen werden könnten. Der Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende stockt. Außerdem wurde in der Union auf den Widerstand in Teilen der Bevölkerung etwa gegen Windräder verwiesen./hoe/DP/nas