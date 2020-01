Linnemann: Wahnsinn der Bonpflicht schnellstmöglich stoppen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordertBundesfinanzminister Olaf Scholz auf, umgehend eine mittelstandsfreundlicheAusnahme von der Bonpflicht zu ermöglichen. Der MIT-Bundesvorsitzende CarstenLinnemann: "Seit Januar erleben wir millionenfach in Bäckereien, Metzgereien,Kantinen und Kiosken den Wahnsinn der Bonpflicht. Das müssen wirschnellstmöglich stoppen, wenn wir nicht weitere Politikverdrossenheit schürenwollen." Die im Gesetz vorgesehene Ausnahmemöglichkeit würde von denFinanzämtern fast durchweg verweigert. Das liege daran, so Linnemann, dass dasBundesfinanzministerium diese Ausnahmemöglichkeit sehr stark eingegrenzt hat."Ich appelliere an Olaf Scholz, dass er die Finanzämter anweist, beiMassengeschäften wie in Bäckereien die Bonpflicht bei Beträgen unter 10 Euroauszusetzen. Nur bei höheren Beträgen und wenn Kunden um einen Bon bitten, soller ausgedruckt werden."Der Gesetzgeber war seinerzeit davon ausgegangen, dass es für rund 25 Prozentder Ladengeschäfte Ausnahmen geben soll. Tatsächlich lehnt die Finanzverwaltungin fast allen Fällen entsprechende Ausnahmeanträge ab. Linnemann: "Hier handeltdie Finanzverwaltung anders, als wir im Bundestag damals beabsichtigt haben.Olaf Scholz muss da nachbessern."Der Vorsitzende der MIT-Steuer- und Finanzkommission und für das Themazuständige Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Sebastian Brehmfordert außerdem, die Übergangsfrist für ältere Registrierkassen zu verlängern:"Wir haben die paradoxe Situation, dass Ladenbesitzer mit Registrierkassen, dievor 2010 gekauft wurden, seit 1. Januar verpflichtet sind, neuemanipulationssichere Systeme anzuschaffen, die es aber noch gar nicht gibt." Füralle anderen gebe es vom Bundesfinanzministerium eine Übergangsfrist bis 1.Oktober 2020, weil erst dann die geforderten Kassensysteme im Markt vorhandenseien. "Der Finanzminister muss diese Übergangsfrist natürlich allen gewähren,weil wir doch keinem Ladenbesitzer zumuten können, innerhalb eines Jahres zweiKassensysteme zu erwerben beziehungsweise ein neu gekauftes nach kurzer Zeitteuer nachzurüsten."Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) - vormals Mittelstands- undWirtschaftsvereinigung der CDU/CSU - ist mit rund 25.000 Mitgliedern der größteparteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland. Die MIT setzt sich für diePrinzipien der Sozialen Marktwirtschaft und für mehr Unternehmergeist in derPolitik ein.Pressekontakt:Hubertus Struck030 220798-17struck@mit-bund.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140362/4491807OTS: Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT)Original-Content von: Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), übermittelt durch news aktuell