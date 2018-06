Linnemann: Unser Mann im All

Berlin (ots) - Alexander Gerst ist glänzender Botschafter fürLuft- und RaumfahrtAm heutigen Mittwoch ist der deutsche Astronaut Alexander Gerstvom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Raumstation ISSgestartet. Hierzu erklärt der Stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann:"Schon lange nicht mehr haben wir bei einem Raumfahrt-Ereignis somitgefiebert wie heute. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dassDeutschland mit Alexander Gerst erstmals den Kommandanten derinternationalen Raumstation ISS stellt. Vor allem aber liegt das ander Persönlichkeit von Alexander Gerst. Denn unser Mann im All isteine echte Identifikationsfigur. Er kommt nicht als abgehobenerFachmann daher, sondern als bodenständiger Typ. Damit ist er einglänzender Botschafter für die Faszination von Luft- und Raumfahrt.Gerade gegenüber Jugendlichen weckt Gerst Begeisterung fürWissenschaft und Technik. Seinen Beitrag zur Förderung destechnisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchses in unserem Land kannman gar nicht hoch genug einschätzen. All das hat Alexander Gerstschon jetzt erreicht - noch bevor er seine neue Mission in der ISSüberhaupt begonnen hat. Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestagwünscht ihm für seine großartige und spannende Mission alles Gute."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell