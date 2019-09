Linnemann: Die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft weisen den Weg

Berlin (ots) - Unionsfraktion beschließt Papier zurIndustriepolitikDie CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat gestern das Papier"Einordnung der Industriepolitik in die Soziale Marktwirtschaft"beschlossen. Dazu erklärt der stellvertretende FraktionsvorsitzendeCarsten Linnemann:"Das heute beschlossene Papier zur Industriepolitik ist einBeitrag zu der wichtigen Debatte, die Bundeswirtschaftsminister PeterAltmaier zur Stärkung des Industriestandorts Deutschland angestoßenhat. Deutschland ist einer der stärksten Industriestandorte der Welt,der aber durch die Digitalisierung und die wirtschaftliche Expansionvon Ländern wie China vor großen Herausforderungen steht.Die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft weisen auch für dieZukunft den Weg für den Umgang mit diesen Herausforderungen. Es hatsich bewährt, dass die Politik Rahmenbedingungen setzt, aber in dasMarktgeschehen selbst nicht eingreift. Ausnahmen sind nur aussicherheitspolitischen Gründen oder bei Marktversagen akzeptabel,wenn der Staat es mit seinem Eingriff nicht noch schlimmer macht.Jeder Eingriff sollte dabei mit den geringsten Kosten und mit denwenigsten Auswirkungen auf andere Märkte verbunden sein.Als Sofortprogramm schlagen wir folgende Maßnahmen vor: EineSteuerreform, die ihren Namen verdient. Eine Bildungs-, Ausbildungs-und Weiterbildungsoffensive, die dem Fachkräftemangel aktiventgegenwirkt. Den Ausbau einer Verkehrs- und digitalenInfrastruktur, die in die Zukunft weist. Eine Energie- undKlimapolitik, die auf marktwirtschaftliche Instrumente,ressourcenschonende Verfahren und Innovationen setzt. Und schließlicheine konsequente Flexibilisierung und Deregulierung für mehrunternehmerische Freiräume. Davon werden am Ende alle profitieren:große und kleine Unternehmen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer,Produzenten und Konsumenten, die Industrie, Handwerk und dieDienstleister."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell