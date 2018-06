Linnemann/Pfeiffer: Strukturkommission muss Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit garantieren

Berlin (ots) - Kein Kohleausstieg im Hauruck-VerfahrenAm heutigen Dienstag kommt erstmals die neu gegründete Kommission"Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" der Bundesregierungzusammen. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, und der wirtschafts-und energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Joachim Pfeiffer:Carsten Linnemann: "Die heute eingesetzte Kommission muss beiihrer Arbeit gleichranging das energiepolitische Zieldreieck im Blickbehalten. Das heißt: Unser Klimaschutz ist nur dann erfolgreich, wennes keine Abstriche bei Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeitgibt. Nur so lässt sich die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes unddamit unser Wohlstand sichern. Ein überstürzter Kohleausstieg ohneAbwägung der mittel- und langfristigen Folgen hilft hingegenniemandem, weder den Verbrauchern, noch dem Klima und erst rechtnicht unseren Unternehmen - vom Bäcker-Familienbetrieb bis zumAluminiumkonzern."Joachim Pfeiffer: "Ein übers Knie gebrochener Kohleausstieg wäresowohl klima- als auch wirtschaftspolitisch verantwortungslos. DasGebot der Stunde lautet vielmehr: Gründlichkeit vor Schnelligkeit.Die Kommission muss nun zunächst ihre Hausaufgaben machen und diesachlichen Grundlagen genau klären. Dabei sind sowohl dieVersorgungssicherheit und die Stabilität der Stromversorgung zuberücksichtigen, insbesondere nach Abschaltung der letztenKernkraftwerke, als auch die Auswirkungen auf die Strompreise.Conditio sine qua non jedes etwaigen Kohleausstieges muss sein, dieWettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland zugarantieren. Es gilt, die industriellen Wertschöpfungsketten zuerhalten. Dazu gehört auch die Sicherung der energieintensivenIndustrien. Der effizienteste Klimaschutz wird ohnehin nicht durchnationale Alleingänge erreicht, sondern nur in einem europäischenoder globalen Kontext. Den Europäischen Emissionshandel gilt es daherweiter zu stärken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell