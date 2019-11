Linnemann/Pfeiffer: Steuern senken, Bürokratie abbauen und klug in die Zukunft investieren

Berlin (ots) - Sachverständige mahnen zurecht Strukturreformen anAm heutigen Mittwoch hat der Sachverständigenrat sein Jahresgutachten "DenStrukturwandel meistern" vorgestellt. Hierzu erklären der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, und derwirtschafts- und energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Joachim Pfeiffer:Linnemann: "Die Sachverständigen kritisieren in ihrem Jahresgutachten vollkommenzurecht, dass die Große Koalition während des langen Aufschwungs zu wenig aufstrukturelle Faktoren geachtet hat. Da müssen wir jetzt nachlegen undEinkommen-, Körperschaft- und Stromsteuer senken, Arbeitsmarkt- undProduktmarktregulierung abbauen und verstärkt in unsere Infrastrukturinvestieren. Diese staatlichen Investitionen werden laut Sachverständigenratnicht durch die Schuldenbremse eingeschränkt. Wie die Wirtschaftsweisen sehe ichdaher keine überzeugenden Gründe, die Staatsverschuldung auszuweiten. GünstigeFinanzierungsbedingungen reichen tatsächlich als Grund für neue Schulden nichtaus."Pfeiffer: "Die fetten Jahre sind vorerst einmal vorbei, so das Ergebnis desSachverständigenrats der Bundesregierung. Doch auch wenn die Wirtschaft nichtmehr so boomt und mit dem Brexit und den brodelnden Handelskonflikten härtereZeiten auf die Exportnation Deutschland zukommen, ist Schwarzmalerei fehl amPlatz. Statt Resignation und Pessimismus braucht Deutschland jetzt Mut undZuversicht. Denn: Je geringer der Einfluss auf die globalen Risiken ist, destomehr sollten die Standortbedingungen vor Ort verbessert werden.In der zweiten Halbzeit der Großen Koalition sind daher wachstumsstimulierendeEntlastungen gefragt. Dazu gehört es u.a. die Unternehmenssteuer zu reformieren,Infrastrukturprojekte durch Planungsbeschleunigung schneller und kostengünstigerumzusetzen und dadurch, aber auch durch weitere Maßnahmen, wie E-Verwaltung,Vereinfachung der Dokumentation, Reduzierung der Meldepflichten,Bürokratiefesseln zu lösen.Auch die Digitalisierung gilt es voranzutreiben. Ein zentraler Schritt war dasOZG-Gesetz, mit dem alle Verwaltungsleistungen digitalisiert werden sollen. DesWeiteren gilt es, Innovationen anzureizen, den Solidaritätszuschlag vollständigabzuschaffen und die steigenden Energiepreise endlich in den Griff zu bekommen.Teure, ineffiziente und ungerechte Maßnahmen, wie die Grundrente ohneBedürftigkeitsprüfung, kann sich Deutschland nicht mehr leisten. Außerdem mussSchluss damit sein, Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit gegeneinanderauszuspielen; es sind zwei Seiten derselben Medaille. Ohnehin wäre es ratsam,der Empfehlung der Wirtschaftsweisen zu folgen und mehr Reformeifer zu zeigen.Will Deutschland nicht in die zweite Liga der Wirtschaftsnationen abrutschen,gilt es nun, die Wirtschaft in den Turbogang zu schalten und die richtigenWeichen für die Zukunft zu stellen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell